- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
170
盈利交易:
120 (70.58%)
亏损交易:
50 (29.41%)
最好交易:
8 272.84 USD
最差交易:
-3 130.21 USD
毛利:
83 773.84 USD (27 939 pips)
毛利亏损:
-30 924.26 USD (18 489 pips)
最大连续赢利:
17 (7 618.33 USD)
最大连续盈利:
13 769.38 USD (8)
夏普比率:
0.27
交易活动:
98.48%
最大入金加载:
4.44%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 天
采收率:
10.18
长期交易:
93 (54.71%)
短期交易:
77 (45.29%)
利润因子:
2.71
预期回报:
310.88 USD
平均利润:
698.12 USD
平均损失:
-618.49 USD
最大连续失误:
6 (-5 192.55 USD)
最大连续亏损:
-5 192.55 USD (6)
每月增长:
6.15%
年度预测:
74.64%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
13.20 USD
最大值:
5 192.55 USD (1.56%)
相对跌幅:
结余:
1.48% (4 626.85 USD)
净值:
8.22% (27 364.20 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|168
|BVSPX
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|53K
|BVSPX
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|11K
|BVSPX
|-1.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8 272.84 USD
最差交易: -3 130 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +7 618.33 USD
最大连续亏损: -5 192.55 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 InfinoxLimited-MT5Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月5000 USD
18%
0
0
USD
USD
341K
USD
USD
10
97%
170
70%
98%
2.70
310.88
USD
USD
8%
1:500