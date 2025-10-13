SinaisSeções
Julio Cesar Rodolfo De Castro

Private Fund

0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 5000 USD por mês
crescimento desde 2025 18%
InfinoxLimited-MT5Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
170
Negociações com lucro:
120 (70.58%)
Negociações com perda:
50 (29.41%)
Melhor negociação:
8 272.84 USD
Pior negociação:
-3 130.21 USD
Lucro bruto:
83 773.84 USD (27 939 pips)
Perda bruta:
-30 924.26 USD (18 489 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (7 618.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13 769.38 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
98.48%
Depósito máximo carregado:
4.44%
Último negócio:
12 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
10.18
Negociações longas:
93 (54.71%)
Negociações curtas:
77 (45.29%)
Fator de lucro:
2.71
Valor esperado:
310.88 USD
Lucro médio:
698.12 USD
Perda média:
-618.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-5 192.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 192.55 USD (6)
Crescimento mensal:
6.15%
Previsão anual:
74.64%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.20 USD
Máximo:
5 192.55 USD (1.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.48% (4 626.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.22% (27 364.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 168
BVSPX 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 53K
BVSPX 0
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 11K
BVSPX -1.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8 272.84 USD
Pior negociação: -3 130 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +7 618.33 USD
Máxima perda consecutiva: -5 192.55 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InfinoxLimited-MT5Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

2025.12.21 17:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.16 18:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 17:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 13:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.22 16:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 10:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 07:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 17:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 22:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 18:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 07:47
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.15 02:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.14 14:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.14 14:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 13:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.13 13:33
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
