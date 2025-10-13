- Crescimento
Negociações:
170
Negociações com lucro:
120 (70.58%)
Negociações com perda:
50 (29.41%)
Melhor negociação:
8 272.84 USD
Pior negociação:
-3 130.21 USD
Lucro bruto:
83 773.84 USD (27 939 pips)
Perda bruta:
-30 924.26 USD (18 489 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (7 618.33 USD)
Máximo lucro consecutivo:
13 769.38 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.27
Atividade de negociação:
98.48%
Depósito máximo carregado:
4.44%
Último negócio:
12 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
10.18
Negociações longas:
93 (54.71%)
Negociações curtas:
77 (45.29%)
Fator de lucro:
2.71
Valor esperado:
310.88 USD
Lucro médio:
698.12 USD
Perda média:
-618.49 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-5 192.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-5 192.55 USD (6)
Crescimento mensal:
6.15%
Previsão anual:
74.64%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.20 USD
Máximo:
5 192.55 USD (1.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.48% (4 626.85 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.22% (27 364.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|168
|BVSPX
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|53K
|BVSPX
|0
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|11K
|BVSPX
|-1.7K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8 272.84 USD
Pior negociação: -3 130 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +7 618.33 USD
Máxima perda consecutiva: -5 192.55 USD
