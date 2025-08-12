信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Phan Kien
Phan Tran Kien

Phan Kien

Phan Tran Kien
7条评论
可靠性
139
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 716%
ICMarketsSC-Live20
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
293
盈利交易:
185 (63.13%)
亏损交易:
108 (36.86%)
最好交易:
394.06 USD
最差交易:
-506.90 USD
毛利:
6 629.68 USD (14 903 pips)
毛利亏损:
-4 283.09 USD (9 527 pips)
最大连续赢利:
8 (441.91 USD)
最大连续盈利:
628.92 USD (7)
夏普比率:
0.23
交易活动:
3.47%
最大入金加载:
71.10%
最近交易:
7 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
7 小时
采收率:
2.94
长期交易:
140 (47.78%)
短期交易:
153 (52.22%)
利润因子:
1.55
预期回报:
8.01 USD
平均利润:
35.84 USD
平均损失:
-39.66 USD
最大连续失误:
11 (-604.82 USD)
最大连续亏损:
-697.96 USD (8)
每月增长:
3.70%
年度预测:
44.92%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
5.04 USD
最大值:
798.37 USD (35.04%)
相对跌幅:
结余:
19.10% (191.34 USD)
净值:
29.86% (2 083.81 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 293
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 2.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 5.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +394.06 USD
最差交易: -507 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +441.91 USD
最大连续亏损: -604.82 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live20 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 5
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 3
OctaFX-Real5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 9
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live2
0.00 × 1
KeyToMarkets-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 17
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live14
0.00 × 6
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
Axi-US05-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 4
RoboForex-Prime
0.00 × 3
GlobalPrime-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live11
0.00 × 7
MEXIntGroup-Real
0.00 × 4
FBS-Real-2
0.00 × 2
TMGM.TradeMax-Live5
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 4
ICMarkets-Live24
0.00 × 2
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
190 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册

2025年4月1日に更新

- チャネル間の価格バランスをとるため、コピー料金を一時的に 50 ドルから 30 ドルに調整します。

投資家の皆様へ

皆様の変わらぬご信頼とご協力に心より感謝申し上げます。 2024年には多くの大きな変化が起こります。期待した収益は達成できませんでしたが、現在の予想収益率180%が約100%となり、リスク管理の観点からは依然として大きな成功と言えます。投資家にとって最も重要なことは、当社が過去 9 か月間リスク レベル (MDD) を 10% 未満に、過去 4 か月間リスク レベル (MDD) を 2% 未満に維持できたことだと考えます。

私は自分の責任を受け入れ、安全で収益性の高い投資チャネルを確保するために改善に全力を尽くすことを約束します。

2025年1月1日から更新された変更点は次のとおりです。

資本金を3,000ドル増額（2025年の表の資本金増加率で計算）

シグナルコピー料金が 30 ドルから 50 ドルに増加

当社は市場の変化に柔軟に対応し、投資家のリスクを最小限に抑え、多額の資金を安全に保有したいプロの投資家をターゲットにしています。

推奨投資額: 1000ドル

年間約120％の利益を目指します。

株価が 20% 下落すると、ハード ストップ ロス オーダーが発行されます。歴史的分析によれば、これほどの規模の下落はまれである。閉鎖後、損益が均衡するまでに約2か月かかりました。

資金が限られている場合は、Phan Kien V2 シグナル (https://www.mql5.com/en/signals/2258894?source=Site+Profile+Seller) をコピーすることをお勧めします。

取引は必ずしも私のシグナル通りに進むとは限りません。強力な市場ニュースや大きな市場変動がお客様のアカウントに影響する場合、一時停止して次の機会を待つ間、お客様のアカウントは 5 ～ 8 営業日の間変更されないことがあります。これは通常のプロセスです。この種のリスク管理に不安がある場合は、このシグナルを購読しないでください。

利益は誰もが目指すものですが、私は常に利益よりもリスクを重視しています。

この口座では複利が使われます。

お金を引き出さないことを約束します。

この口座は2026年までに資本を増強し、リスクを15%削減します。

このシグナルは、アカウントを成長させるための明確な道筋があることを示しています。

投資家の皆様の信頼とご協力に感謝申し上げます。


Tháng  1/2025   2 /2025 3/2025     4 /2025      5/2025         6 /2025      7/2025        8/2025    9/2025       10/2025       11/2025       12/2025       
Số dư mục tiêu (USD)

6116 USD  6728 USD  7400 USD  8140 USD  8955 USD  9850 USD  10835 USD  11918 USD  13110 USD  14421 USD  15863 USD 17450 USD
Số dư (USD)

5610 USD❌ 5881 USD 5986 USD 
 5769 USD 
 5990 USD 
 6123 USD   6342 USD    6338 USD   
 6751 USD   


% tăng trưởng mục tiêu

 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
Sự phát triển %

 0.92%  4.83%  1.79%  
 -3.63%  
 3.82%  
 2.22%         3.58%    -0.06 %       
 6.51%   

MDD đối số  %

 <20%    <20%      <20%         <20%  <20%  <20%  <20%  <20%          <20%  <20%  <20%  <20%
% MDD

4.5%    5%   12.81%   5.67%  
    <1%   
 1.73%         2.35%      2.82 %          12.98 %         

Mục tiêu Tổng mức tăng trưởng % 

 652 % 718 % 789 % 868 %   955 % 1.050 % 1.155 % 1.271 % 1.398 % 1.538 % 1.691 % 1.860 %
Tổng % tăng trưởng 
600%  635.82 ❌
646.45❌
 619.37%  
 646.86%❌
 663.47%      690.83%  690.34 %       741.78%      




平均等级:
Ke Zhao Huang
653
Ke Zhao Huang 2025.08.12 15:26 
 

交易风格已经改变，盈利小亏损大，不值得再去订阅了

Kiyotaka Takahashi
985
Kiyotaka Takahashi 2025.02.15 11:22 
 

I have used this signal for four months and have gained no profit. Recently, the provider has tended to use a larger lot size, which seems aimed at rapid recovery. Additionally, the subscription fee was raised to 50 USD. I concluded that this signal is no longer reliable and decided to unsubscribe.

Yao Zou
1635
Yao Zou 2024.12.21 01:49 
 

欢迎中国朋友跟单交流VX+ hsudyu

Mubashir Ahmad Khan
304
Mubashir Ahmad Khan 2024.11.25 02:37 
 

The profit has been very low recently. It is not covering the cost of the subscription. Expensive for now.

svarong
2198
svarong 2024.10.19 13:47  (已更改2024.10.19 13:47) 
 

I copy for 3 months, just a few trades per week while the profit is very good, consistently high quality signal with SL.

Sebastian Kaestner
798
Sebastian Kaestner 2024.10.06 08:36 
 

I have tested this signal for 1 month now. Yes, it's only about 1 to 2 trades per week BUT they are very good. Actually, it doesn't even have to be anymore. I will continue to buy this signal. Thanks!

310060785
104
310060785 2024.04.19 06:57 
 

We trust your trading style, no need to over trade

Very good Trading signal, so far I see very good results and it complies with the risk management mentioned in the description of the signal, 5 stars keep it up

2025.12.19 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.09 10:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
80% of growth achieved within 42 days. This comprises 4.58% of days out of 917 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.28 12:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.04 12:10
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 08:56
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.29 08:56
80% of growth achieved within 42 days. This comprises 4.58% of days out of 917 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 11:29
No swaps are charged
2025.10.24 09:07
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.10.23 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 07:27
No swaps are charged on the signal account
2025.10.14 18:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 14:19
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 13:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.18 19:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 19:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.12 11:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.12 11:53
80% of growth achieved within 43 days. This comprises 4.94% of days out of 870 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Phan Kien
每月30 USD
716%
0
0
USD
6.5K
USD
139
0%
293
63%
3%
1.54
8.01
USD
30%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载