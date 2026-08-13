XYZY: YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF
今日XYZY汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点25.31和高点25.59进行交易。
关注YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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- D1
- W1
- MN
常见问题解答
XYZY股票今天的价格是多少？
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF股票今天的定价为25.38。它在25.31 - 25.59范围内交易，昨天的收盘价为25.49，交易量达到25。XYZY的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF目前的价值为25.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.39%和USD。实时查看图表以跟踪XYZY走势。
如何购买XYZY股票？
您可以以25.38的当前价格购买YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在25.38或25.68附近，而25和-0.20%显示市场活动。立即关注XYZY的实时图表更新。
如何投资XYZY股票？
投资YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围23.45 - 29.94和当前价格25.38。许多人在以25.38或25.68下订单之前，会比较-2.35%和。实时查看XYZY价格图表，了解每日变化。
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF的最高价格是29.94。在23.45 - 29.94内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF的绩效。
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF（XYZY）的最低价格为23.45。将其与当前的25.38和23.45 - 29.94进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XYZY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XYZY股票是什么时候拆分的？
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.49和-0.39%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.49
- 开盘价
- 25.43
- 卖价
- 25.38
- 买价
- 25.68
- 最低价
- 25.31
- 最高价
- 25.59
- 交易量
- 25
- 日变化
- -0.43%
- 月变化
- -2.35%
- 6个月变化
- -8.31%
- 年变化
- -0.39%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%