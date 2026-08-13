XLRI: The Real Estate Select Sector SPDR Premium Income Fund
今日XLRI汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点23.29和高点23.40进行交易。
关注The Real Estate Select Sector SPDR Premium Income Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
XLRI股票今天的价格是多少？
The Real Estate Select Sector SPDR Premium Income Fund股票今天的定价为23.29。它在23.29 - 23.40范围内交易，昨天的收盘价为23.39，交易量达到3。XLRI的实时价格图表显示了这些更新。
The Real Estate Select Sector SPDR Premium Income Fund股票是否支付股息？
The Real Estate Select Sector SPDR Premium Income Fund目前的价值为23.29。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-5.33%和USD。实时查看图表以跟踪XLRI走势。
如何购买XLRI股票？
您可以以23.29的当前价格购买The Real Estate Select Sector SPDR Premium Income Fund股票。订单通常设置在23.29或23.59附近，而3和-0.47%显示市场活动。立即关注XLRI的实时图表更新。
如何投资XLRI股票？
投资The Real Estate Select Sector SPDR Premium Income Fund需要考虑年度范围22.44 - 25.13和当前价格23.29。许多人在以23.29或23.59下订单之前，会比较-2.06%和。实时查看XLRI价格图表，了解每日变化。
The Real Estate Select Sector SPDR Premium Income Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，The Real Estate Select Sector SPDR Premium Income Fund的最高价格是25.13。在22.44 - 25.13内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪The Real Estate Select Sector SPDR Premium Income Fund的绩效。
The Real Estate Select Sector SPDR Premium Income Fund股票的最低价格是多少？
The Real Estate Select Sector SPDR Premium Income Fund（XLRI）的最低价格为22.44。将其与当前的23.29和22.44 - 25.13进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看XLRI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
XLRI股票是什么时候拆分的？
The Real Estate Select Sector SPDR Premium Income Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.39和-5.33%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.39
- 开盘价
- 23.40
- 卖价
- 23.29
- 买价
- 23.59
- 最低价
- 23.29
- 最高价
- 23.40
- 交易量
- 3
- 日变化
- -0.43%
- 月变化
- -2.06%
- 6个月变化
- -3.22%
- 年变化
- -5.33%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%