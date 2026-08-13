UNIY: WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund
今日UNIY汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点47.69和高点47.69进行交易。
关注WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
UNIY股票今天的价格是多少？
WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund股票今天的定价为47.69。它在47.69 - 47.69范围内交易，昨天的收盘价为47.66，交易量达到1。UNIY的实时价格图表显示了这些更新。
WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund股票是否支付股息？
WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund目前的价值为47.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.46%和USD。实时查看图表以跟踪UNIY走势。
如何购买UNIY股票？
您可以以47.69的当前价格购买WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund股票。订单通常设置在47.69或47.99附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注UNIY的实时图表更新。
如何投资UNIY股票？
投资WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund需要考虑年度范围47.66 - 49.63和当前价格47.69。许多人在以47.69或47.99下订单之前，会比较0.00%和。实时查看UNIY价格图表，了解每日变化。
WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund股票的最高价格是多少？
在过去一年中，WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund的最高价格是49.63。在47.66 - 49.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund的绩效。
WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund股票的最低价格是多少？
WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund（UNIY）的最低价格为47.66。将其与当前的47.69和47.66 - 49.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UNIY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
UNIY股票是什么时候拆分的？
WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.66和-3.46%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.66
- 开盘价
- 47.69
- 卖价
- 47.69
- 买价
- 47.99
- 最低价
- 47.69
- 最高价
- 47.69
- 交易量
- 1
- 日变化
- 0.06%
- 月变化
- 0.00%
- 6个月变化
- -3.34%
- 年变化
- -3.46%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%