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UNIY: WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund

47.69 USD 0.03 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日UNIY汇率已更改0.06%。当日，交易品种以低点47.69和高点47.69进行交易。

关注WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

UNIY股票今天的价格是多少？

WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund股票今天的定价为47.69。它在47.69 - 47.69范围内交易，昨天的收盘价为47.66，交易量达到1。UNIY的实时价格图表显示了这些更新。

WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund股票是否支付股息？

WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund目前的价值为47.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-3.46%和USD。实时查看图表以跟踪UNIY走势。

如何购买UNIY股票？

您可以以47.69的当前价格购买WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund股票。订单通常设置在47.69或47.99附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注UNIY的实时图表更新。

如何投资UNIY股票？

投资WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund需要考虑年度范围47.66 - 49.63和当前价格47.69。许多人在以47.69或47.99下订单之前，会比较0.00%和。实时查看UNIY价格图表，了解每日变化。

WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund股票的最高价格是多少？

在过去一年中，WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund的最高价格是49.63。在47.66 - 49.63内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund的绩效。

WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund股票的最低价格是多少？

WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund（UNIY）的最低价格为47.66。将其与当前的47.69和47.66 - 49.63进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看UNIY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

UNIY股票是什么时候拆分的？

WisdomTree Voya Yield Enhanced USD Universal Bond Fund历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.66和-3.46%中可见。

日范围
47.69 47.69
年范围
47.66 49.63
前一天收盘价
47.66
开盘价
47.69
卖价
47.69
买价
47.99
最低价
47.69
最高价
47.69
交易量
1
日变化
0.06%
月变化
0.00%
6个月变化
-3.34%
年变化
-3.46%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%