SNXX: Tradr 2X Long SNDK Daily ETF
今日SNXX汇率已更改5.19%。当日，交易品种以低点9.49和高点10.19进行交易。
关注Tradr 2X Long SNDK Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
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- W1
- MN
常见问题解答
SNXX股票今天的价格是多少？
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF股票今天的定价为9.94。它在9.49 - 10.19范围内交易，昨天的收盘价为9.45，交易量达到52114。SNXX的实时价格图表显示了这些更新。
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF股票是否支付股息？
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF目前的价值为9.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-63.31%和USD。实时查看图表以跟踪SNXX走势。
如何购买SNXX股票？
您可以以9.94的当前价格购买Tradr 2X Long SNDK Daily ETF股票。订单通常设置在9.94或10.24附近，而52114和1.84%显示市场活动。立即关注SNXX的实时图表更新。
如何投资SNXX股票？
投资Tradr 2X Long SNDK Daily ETF需要考虑年度范围6.56 - 248.84和当前价格9.94。许多人在以9.94或10.24下订单之前，会比较17.08%和。实时查看SNXX价格图表，了解每日变化。
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Tradr 2X Long SNDK Daily ETF的最高价格是248.84。在6.56 - 248.84内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Tradr 2X Long SNDK Daily ETF的绩效。
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF股票的最低价格是多少？
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF（SNXX）的最低价格为6.56。将其与当前的9.94和6.56 - 248.84进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SNXX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SNXX股票是什么时候拆分的？
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.45和-63.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.45
- 开盘价
- 9.76
- 卖价
- 9.94
- 买价
- 10.24
- 最低价
- 9.49
- 最高价
- 10.19
- 交易量
- 52.114 K
- 日变化
- 5.19%
- 月变化
- 17.08%
- 6个月变化
- -74.15%
- 年变化
- -63.31%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%