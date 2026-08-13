报价部分
货币 / SMCX
回到股票

SMCX: Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF

9.19 USD 0.12 (1.32%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日SMCX汇率已更改1.32%。当日，交易品种以低点8.76和高点9.58进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

SMCX股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF股票今天的定价为9.19。它在8.76 - 9.58范围内交易，昨天的收盘价为9.07，交易量达到12169。SMCX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF目前的价值为9.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-67.13%和USD。实时查看图表以跟踪SMCX走势。

如何购买SMCX股票？

您可以以9.19的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF股票。订单通常设置在9.19或9.49附近，而12169和-1.92%显示市场活动。立即关注SMCX的实时图表更新。

如何投资SMCX股票？

投资Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF需要考虑年度范围5.46 - 57.17和当前价格9.19。许多人在以9.19或9.49下订单之前，会比较24.36%和。实时查看SMCX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF的最高价格是57.17。在5.46 - 57.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF（SMCX）的最低价格为5.46。将其与当前的9.19和5.46 - 57.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMCX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

SMCX股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.07和-67.13%中可见。

日范围
8.76 9.58
年范围
5.46 57.17
前一天收盘价
9.07
开盘价
9.37
卖价
9.19
买价
9.49
最低价
8.76
最高价
9.58
交易量
12.169 K
日变化
1.32%
月变化
24.36%
6个月变化
-17.65%
年变化
-67.13%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%