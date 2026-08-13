SMCX: Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF
今日SMCX汇率已更改1.32%。当日，交易品种以低点8.76和高点9.58进行交易。
关注Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
SMCX股票今天的价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF股票今天的定价为9.19。它在8.76 - 9.58范围内交易，昨天的收盘价为9.07，交易量达到12169。SMCX的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF股票是否支付股息？
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF目前的价值为9.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-67.13%和USD。实时查看图表以跟踪SMCX走势。
如何购买SMCX股票？
您可以以9.19的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF股票。订单通常设置在9.19或9.49附近，而12169和-1.92%显示市场活动。立即关注SMCX的实时图表更新。
如何投资SMCX股票？
投资Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF需要考虑年度范围5.46 - 57.17和当前价格9.19。许多人在以9.19或9.49下订单之前，会比较24.36%和。实时查看SMCX价格图表，了解每日变化。
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF的最高价格是57.17。在5.46 - 57.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF的绩效。
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF（SMCX）的最低价格为5.46。将其与当前的9.19和5.46 - 57.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMCX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
SMCX股票是什么时候拆分的？
Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、9.07和-67.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 9.07
- 开盘价
- 9.37
- 卖价
- 9.19
- 买价
- 9.49
- 最低价
- 8.76
- 最高价
- 9.58
- 交易量
- 12.169 K
- 日变化
- 1.32%
- 月变化
- 24.36%
- 6个月变化
- -17.65%
- 年变化
- -67.13%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%