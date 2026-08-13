SMCX股票今天的价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF股票今天的定价为9.19。它在8.76 - 9.58范围内交易，昨天的收盘价为9.07，交易量达到12169。SMCX的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF股票是否支付股息？ Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF目前的价值为9.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-67.13%和USD。实时查看图表以跟踪SMCX走势。

如何购买SMCX股票？ 您可以以9.19的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF股票。订单通常设置在9.19或9.49附近，而12169和-1.92%显示市场活动。立即关注SMCX的实时图表更新。

如何投资SMCX股票？ 投资Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF需要考虑年度范围5.46 - 57.17和当前价格9.19。许多人在以9.19或9.49下订单之前，会比较24.36%和。实时查看SMCX价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF的最高价格是57.17。在5.46 - 57.17内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF股票的最低价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF（SMCX）的最低价格为5.46。将其与当前的9.19和5.46 - 57.17进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看SMCX在图表上的实时走势以获取更多详细信息。