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RSMV: Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF

29.09 USD 0.01 (0.03%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RSMV汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点29.09和高点29.14进行交易。

关注Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RSMV股票今天的价格是多少？

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF股票今天的定价为29.09。它在29.09 - 29.14范围内交易，昨天的收盘价为29.10，交易量达到11。RSMV的实时价格图表显示了这些更新。

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF股票是否支付股息？

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF目前的价值为29.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.76%和USD。实时查看图表以跟踪RSMV走势。

如何购买RSMV股票？

您可以以29.09的当前价格购买Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF股票。订单通常设置在29.09或29.39附近，而11和-0.17%显示市场活动。立即关注RSMV的实时图表更新。

如何投资RSMV股票？

投资Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF需要考虑年度范围25.93 - 30.14和当前价格29.09。许多人在以29.09或29.39下订单之前，会比较2.18%和。实时查看RSMV价格图表，了解每日变化。

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF的最高价格是30.14。在25.93 - 30.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF的绩效。

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF股票的最低价格是多少？

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF（RSMV）的最低价格为25.93。将其与当前的29.09和25.93 - 30.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RSMV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RSMV股票是什么时候拆分的？

Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.10和5.76%中可见。

日范围
29.09 29.14
年范围
25.93 30.14
前一天收盘价
29.10
开盘价
29.14
卖价
29.09
买价
29.39
最低价
29.09
最高价
29.14
交易量
11
日变化
-0.03%
月变化
2.18%
6个月变化
5.06%
年变化
5.76%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%