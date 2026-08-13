RSMV: Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF
今日RSMV汇率已更改-0.03%。当日，交易品种以低点29.09和高点29.14进行交易。
关注Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
RSMV股票今天的价格是多少？
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF股票今天的定价为29.09。它在29.09 - 29.14范围内交易，昨天的收盘价为29.10，交易量达到11。RSMV的实时价格图表显示了这些更新。
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF股票是否支付股息？
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF目前的价值为29.09。股息政策取决于公司，而投资者也会关注5.76%和USD。实时查看图表以跟踪RSMV走势。
如何购买RSMV股票？
您可以以29.09的当前价格购买Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF股票。订单通常设置在29.09或29.39附近，而11和-0.17%显示市场活动。立即关注RSMV的实时图表更新。
如何投资RSMV股票？
投资Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF需要考虑年度范围25.93 - 30.14和当前价格29.09。许多人在以29.09或29.39下订单之前，会比较2.18%和。实时查看RSMV价格图表，了解每日变化。
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF的最高价格是30.14。在25.93 - 30.14内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF的绩效。
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF股票的最低价格是多少？
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF（RSMV）的最低价格为25.93。将其与当前的29.09和25.93 - 30.14进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RSMV在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
RSMV股票是什么时候拆分的？
Relative Strength Managed Volatility Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.10和5.76%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.10
- 开盘价
- 29.14
- 卖价
- 29.09
- 买价
- 29.39
- 最低价
- 29.09
- 最高价
- 29.14
- 交易量
- 11
- 日变化
- -0.03%
- 月变化
- 2.18%
- 6个月变化
- 5.06%
- 年变化
- 5.76%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%