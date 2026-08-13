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RKLZ: Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF

2.95 USD 0.01 (0.34%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日RKLZ汇率已更改0.34%。当日，交易品种以低点2.85和高点3.28进行交易。

关注Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

RKLZ股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF股票今天的定价为2.95。它在2.85 - 3.28范围内交易，昨天的收盘价为2.94，交易量达到6169。RKLZ的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF目前的价值为2.95。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-86.16%和USD。实时查看图表以跟踪RKLZ走势。

如何购买RKLZ股票？

您可以以2.95的当前价格购买Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF股票。订单通常设置在2.95或3.25附近，而6169和-6.65%显示市场活动。立即关注RKLZ的实时图表更新。

如何投资RKLZ股票？

投资Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF需要考虑年度范围1.67 - 33.05和当前价格2.95。许多人在以2.95或3.25下订单之前，会比较-42.27%和。实时查看RKLZ价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF的最高价格是33.05。在1.67 - 33.05内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF（RKLZ）的最低价格为1.67。将其与当前的2.95和1.67 - 33.05进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看RKLZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

RKLZ股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、2.94和-86.16%中可见。

日范围
2.85 3.28
年范围
1.67 33.05
前一天收盘价
2.94
开盘价
3.16
卖价
2.95
买价
3.25
最低价
2.85
最高价
3.28
交易量
6.169 K
日变化
0.34%
月变化
-42.27%
6个月变化
-19.40%
年变化
-86.16%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%