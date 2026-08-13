QBTZ: Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF
今日QBTZ汇率已更改-0.32%。当日，交易品种以低点3.04和高点3.27进行交易。
关注Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
QBTZ股票今天的价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF股票今天的定价为3.13。它在3.04 - 3.27范围内交易，昨天的收盘价为3.14，交易量达到1606。QBTZ的实时价格图表显示了这些更新。
Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF股票是否支付股息？
Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF目前的价值为3.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-82.80%和USD。实时查看图表以跟踪QBTZ走势。
如何购买QBTZ股票？
您可以以3.13的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF股票。订单通常设置在3.13或3.43附近，而1606和0.64%显示市场活动。立即关注QBTZ的实时图表更新。
如何投资QBTZ股票？
投资Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF需要考虑年度范围2.72 - 65.35和当前价格3.13。许多人在以3.13或3.43下订单之前，会比较-28.70%和。实时查看QBTZ价格图表，了解每日变化。
Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF的最高价格是65.35。在2.72 - 65.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF的绩效。
Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF股票的最低价格是多少？
Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF（QBTZ）的最低价格为2.72。将其与当前的3.13和2.72 - 65.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QBTZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
QBTZ股票是什么时候拆分的？
Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.14和-82.80%中可见。
- 前一天收盘价
- 3.14
- 开盘价
- 3.11
- 卖价
- 3.13
- 买价
- 3.43
- 最低价
- 3.04
- 最高价
- 3.27
- 交易量
- 1.606 K
- 日变化
- -0.32%
- 月变化
- -28.70%
- 6个月变化
- -74.54%
- 年变化
- -82.80%
- 实际值
- 0.0%
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.1%
- 实际值
- 0.2%
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.4%
- 实际值
- 209 K
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 200 K
- 实际值
- 1.777 M
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.799 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%