报价部分
货币 / QBTZ
回到股票

QBTZ: Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF

3.13 USD 0.01 (0.32%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日QBTZ汇率已更改-0.32%。当日，交易品种以低点3.04和高点3.27进行交易。

关注Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

QBTZ股票今天的价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF股票今天的定价为3.13。它在3.04 - 3.27范围内交易，昨天的收盘价为3.14，交易量达到1606。QBTZ的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF股票是否支付股息？

Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF目前的价值为3.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-82.80%和USD。实时查看图表以跟踪QBTZ走势。

如何购买QBTZ股票？

您可以以3.13的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF股票。订单通常设置在3.13或3.43附近，而1606和0.64%显示市场活动。立即关注QBTZ的实时图表更新。

如何投资QBTZ股票？

投资Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF需要考虑年度范围2.72 - 65.35和当前价格3.13。许多人在以3.13或3.43下订单之前，会比较-28.70%和。实时查看QBTZ价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF的最高价格是65.35。在2.72 - 65.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF股票的最低价格是多少？

Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF（QBTZ）的最低价格为2.72。将其与当前的3.13和2.72 - 65.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QBTZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

QBTZ股票是什么时候拆分的？

Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、3.14和-82.80%中可见。

日范围
3.04 3.27
年范围
2.72 65.35
前一天收盘价
3.14
开盘价
3.11
卖价
3.13
买价
3.43
最低价
3.04
最高价
3.27
交易量
1.606 K
日变化
-0.32%
月变化
-28.70%
6个月变化
-74.54%
年变化
-82.80%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
0.0%
预测值
0.5%
前值
-0.1%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
0.2%
预测值
0.2%
前值
0.4%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
209 K
预测值
213 K
前值
200 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
1.777 M
预测值
1.777 M
前值
1.799 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%