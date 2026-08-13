QBTZ股票今天的价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF股票今天的定价为3.13。它在3.04 - 3.27范围内交易，昨天的收盘价为3.14，交易量达到1606。QBTZ的实时价格图表显示了这些更新。

Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF股票是否支付股息？ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF目前的价值为3.13。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-82.80%和USD。实时查看图表以跟踪QBTZ走势。

如何购买QBTZ股票？ 您可以以3.13的当前价格购买Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF股票。订单通常设置在3.13或3.43附近，而1606和0.64%显示市场活动。立即关注QBTZ的实时图表更新。

如何投资QBTZ股票？ 投资Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF需要考虑年度范围2.72 - 65.35和当前价格3.13。许多人在以3.13或3.43下订单之前，会比较-28.70%和。实时查看QBTZ价格图表，了解每日变化。

Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF的最高价格是65.35。在2.72 - 65.35内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF的绩效。

Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF股票的最低价格是多少？ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF（QBTZ）的最低价格为2.72。将其与当前的3.13和2.72 - 65.35进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看QBTZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。