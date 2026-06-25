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PFIG: Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF

23.71 USD 0.01 (0.04%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日PFIG汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点23.70和高点23.74进行交易。

关注Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PFIG新闻

常见问题解答

PFIG股票今天的价格是多少？

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF股票今天的定价为23.71。它在23.70 - 23.74范围内交易，昨天的收盘价为23.70，交易量达到12。PFIG的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF股票是否支付股息？

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF目前的价值为23.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.70%和USD。实时查看图表以跟踪PFIG走势。

如何购买PFIG股票？

您可以以23.71的当前价格购买Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在23.71或24.01附近，而12和-0.08%显示市场活动。立即关注PFIG的实时图表更新。

如何投资PFIG股票？

投资Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF需要考虑年度范围23.59 - 25.83和当前价格23.71。许多人在以23.71或24.01下订单之前，会比较0.08%和。实时查看PFIG价格图表，了解每日变化。

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF的最高价格是25.83。在23.59 - 25.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF的绩效。

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF（PFIG）的最低价格为23.59。将其与当前的23.71和23.59 - 25.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PFIG股票是什么时候拆分的？

Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.70和-1.70%中可见。

日范围
23.70 23.74
年范围
23.59 25.83
前一天收盘价
23.70
开盘价
23.73
卖价
23.71
买价
24.01
最低价
23.70
最高价
23.74
交易量
12
日变化
0.04%
月变化
0.08%
6个月变化
-2.59%
年变化
-1.70%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%