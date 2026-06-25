PFIG: Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF
今日PFIG汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点23.70和高点23.74进行交易。
关注Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
PFIG股票今天的价格是多少？
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF股票今天的定价为23.71。它在23.70 - 23.74范围内交易，昨天的收盘价为23.70，交易量达到12。PFIG的实时价格图表显示了这些更新。
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF股票是否支付股息？
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF目前的价值为23.71。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.70%和USD。实时查看图表以跟踪PFIG走势。
如何购买PFIG股票？
您可以以23.71的当前价格购买Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在23.71或24.01附近，而12和-0.08%显示市场活动。立即关注PFIG的实时图表更新。
如何投资PFIG股票？
投资Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF需要考虑年度范围23.59 - 25.83和当前价格23.71。许多人在以23.71或24.01下订单之前，会比较0.08%和。实时查看PFIG价格图表，了解每日变化。
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF的最高价格是25.83。在23.59 - 25.83内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF的绩效。
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF（PFIG）的最低价格为23.59。将其与当前的23.71和23.59 - 25.83进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PFIG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
PFIG股票是什么时候拆分的？
Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、23.70和-1.70%中可见。
- 前一天收盘价
- 23.70
- 开盘价
- 23.73
- 卖价
- 23.71
- 买价
- 24.01
- 最低价
- 23.70
- 最高价
- 23.74
- 交易量
- 12
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.08%
- 6个月变化
- -2.59%
- 年变化
- -1.70%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%