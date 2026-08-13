NBCM: Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Commodity Strategy
今日NBCM汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点29.35和高点29.52进行交易。
关注Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Commodity Strategy动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
NBCM股票今天的价格是多少？
Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Commodity Strategy股票今天的定价为29.51。它在29.35 - 29.52范围内交易，昨天的收盘价为29.49，交易量达到184。NBCM的实时价格图表显示了这些更新。
Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Commodity Strategy股票是否支付股息？
Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Commodity Strategy目前的价值为29.51。股息政策取决于公司，而投资者也会关注21.64%和USD。实时查看图表以跟踪NBCM走势。
如何购买NBCM股票？
您可以以29.51的当前价格购买Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Commodity Strategy股票。订单通常设置在29.51或29.81附近，而184和0.44%显示市场活动。立即关注NBCM的实时图表更新。
如何投资NBCM股票？
投资Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Commodity Strategy需要考虑年度范围24.26 - 30.81和当前价格29.51。许多人在以29.51或29.81下订单之前，会比较4.72%和。实时查看NBCM价格图表，了解每日变化。
Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Commodity Strategy股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Commodity Strategy的最高价格是30.81。在24.26 - 30.81内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Commodity Strategy的绩效。
Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Commodity Strategy股票的最低价格是多少？
Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Commodity Strategy（NBCM）的最低价格为24.26。将其与当前的29.51和24.26 - 30.81进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看NBCM在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
NBCM股票是什么时候拆分的？
Neuberger Berman ETF Trust Neuberger Berman Commodity Strategy历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.49和21.64%中可见。
- 前一天收盘价
- 29.49
- 开盘价
- 29.38
- 卖价
- 29.51
- 买价
- 29.81
- 最低价
- 29.35
- 最高价
- 29.52
- 交易量
- 184
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 4.72%
- 6个月变化
- 13.63%
- 年变化
- 21.64%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%