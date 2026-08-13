MYCI股票今天的价格是多少？ SPDR SSGA My2029 Corporate Bond ETF股票今天的定价为24.64。它在24.64 - 24.66范围内交易，昨天的收盘价为24.63，交易量达到11。MYCI的实时价格图表显示了这些更新。

SPDR SSGA My2029 Corporate Bond ETF股票是否支付股息？ SPDR SSGA My2029 Corporate Bond ETF目前的价值为24.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.95%和USD。实时查看图表以跟踪MYCI走势。

如何购买MYCI股票？ 您可以以24.64的当前价格购买SPDR SSGA My2029 Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在24.64或24.94附近，而11和-0.08%显示市场活动。立即关注MYCI的实时图表更新。

如何投资MYCI股票？ 投资SPDR SSGA My2029 Corporate Bond ETF需要考虑年度范围24.58 - 25.21和当前价格24.64。许多人在以24.64或24.94下订单之前，会比较0.16%和。实时查看MYCI价格图表，了解每日变化。

SPDR SSGA My2029 Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，SPDR SSGA My2029 Corporate Bond ETF的最高价格是25.21。在24.58 - 25.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR SSGA My2029 Corporate Bond ETF的绩效。

SPDR SSGA My2029 Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？ SPDR SSGA My2029 Corporate Bond ETF（MYCI）的最低价格为24.58。将其与当前的24.64和24.58 - 25.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MYCI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。