MYCI: SPDR SSGA My2029 Corporate Bond ETF
今日MYCI汇率已更改0.04%。当日，交易品种以低点24.64和高点24.66进行交易。
关注SPDR SSGA My2029 Corporate Bond ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- W1
- MN
常见问题解答
MYCI股票今天的价格是多少？
SPDR SSGA My2029 Corporate Bond ETF股票今天的定价为24.64。它在24.64 - 24.66范围内交易，昨天的收盘价为24.63，交易量达到11。MYCI的实时价格图表显示了这些更新。
SPDR SSGA My2029 Corporate Bond ETF股票是否支付股息？
SPDR SSGA My2029 Corporate Bond ETF目前的价值为24.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.95%和USD。实时查看图表以跟踪MYCI走势。
如何购买MYCI股票？
您可以以24.64的当前价格购买SPDR SSGA My2029 Corporate Bond ETF股票。订单通常设置在24.64或24.94附近，而11和-0.08%显示市场活动。立即关注MYCI的实时图表更新。
如何投资MYCI股票？
投资SPDR SSGA My2029 Corporate Bond ETF需要考虑年度范围24.58 - 25.21和当前价格24.64。许多人在以24.64或24.94下订单之前，会比较0.16%和。实时查看MYCI价格图表，了解每日变化。
SPDR SSGA My2029 Corporate Bond ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，SPDR SSGA My2029 Corporate Bond ETF的最高价格是25.21。在24.58 - 25.21内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪SPDR SSGA My2029 Corporate Bond ETF的绩效。
SPDR SSGA My2029 Corporate Bond ETF股票的最低价格是多少？
SPDR SSGA My2029 Corporate Bond ETF（MYCI）的最低价格为24.58。将其与当前的24.64和24.58 - 25.21进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MYCI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MYCI股票是什么时候拆分的？
SPDR SSGA My2029 Corporate Bond ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、24.63和-1.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 24.63
- 开盘价
- 24.66
- 卖价
- 24.64
- 买价
- 24.94
- 最低价
- 24.64
- 最高价
- 24.66
- 交易量
- 11
- 日变化
- 0.04%
- 月变化
- 0.16%
- 6个月变化
- -1.75%
- 年变化
- -1.95%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%