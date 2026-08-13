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LDSF: First Trust Low Duration Strategic Focus ETF

18.87 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日LDSF汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点18.85和高点18.90进行交易。

关注First Trust Low Duration Strategic Focus ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

LDSF股票今天的价格是多少？

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF股票今天的定价为18.87。它在18.85 - 18.90范围内交易，昨天的收盘价为18.88，交易量达到13。LDSF的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF股票是否支付股息？

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF目前的价值为18.87。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.89%和USD。实时查看图表以跟踪LDSF走势。

如何购买LDSF股票？

您可以以18.87的当前价格购买First Trust Low Duration Strategic Focus ETF股票。订单通常设置在18.87或19.17附近，而13和0.11%显示市场活动。立即关注LDSF的实时图表更新。

如何投资LDSF股票？

投资First Trust Low Duration Strategic Focus ETF需要考虑年度范围18.75 - 19.59和当前价格18.87。许多人在以18.87或19.17下订单之前，会比较0.32%和。实时查看LDSF价格图表，了解每日变化。

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Low Duration Strategic Focus ETF的最高价格是19.59。在18.75 - 19.59内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Low Duration Strategic Focus ETF的绩效。

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF（LDSF）的最低价格为18.75。将其与当前的18.87和18.75 - 19.59进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看LDSF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

LDSF股票是什么时候拆分的？

First Trust Low Duration Strategic Focus ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、18.88和-0.89%中可见。

日范围
18.85 18.90
年范围
18.75 19.59
前一天收盘价
18.88
开盘价
18.85
卖价
18.87
买价
19.17
最低价
18.85
最高价
18.90
交易量
13
日变化
-0.05%
月变化
0.32%
6个月变化
-1.26%
年变化
-0.89%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%