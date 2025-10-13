JGH: Nuveen Global High Income Fund of Beneficial Interest
今日JGH汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点12.56和高点12.70进行交易。
关注Nuveen Global High Income Fund of Beneficial Interest动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
JGH股票今天的价格是多少？
Nuveen Global High Income Fund of Beneficial Interest股票今天的定价为12.64。它在12.56 - 12.70范围内交易，昨天的收盘价为12.65，交易量达到70。JGH的实时价格图表显示了这些更新。
Nuveen Global High Income Fund of Beneficial Interest股票是否支付股息？
Nuveen Global High Income Fund of Beneficial Interest目前的价值为12.64。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.13%和USD。实时查看图表以跟踪JGH走势。
如何购买JGH股票？
您可以以12.64的当前价格购买Nuveen Global High Income Fund of Beneficial Interest股票。订单通常设置在12.64或12.94附近，而70和-0.47%显示市场活动。立即关注JGH的实时图表更新。
如何投资JGH股票？
投资Nuveen Global High Income Fund of Beneficial Interest需要考虑年度范围11.81 - 13.70和当前价格12.64。许多人在以12.64或12.94下订单之前，会比较0.72%和。实时查看JGH价格图表，了解每日变化。
Nuveen Global High Income Fund of Beneficial Interest股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Nuveen Global High Income Fund of Beneficial Interest的最高价格是13.70。在11.81 - 13.70内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Nuveen Global High Income Fund of Beneficial Interest的绩效。
Nuveen Global High Income Fund of Beneficial Interest股票的最低价格是多少？
Nuveen Global High Income Fund of Beneficial Interest（JGH）的最低价格为11.81。将其与当前的12.64和11.81 - 13.70进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看JGH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
JGH股票是什么时候拆分的？
Nuveen Global High Income Fund of Beneficial Interest历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、12.65和-7.13%中可见。
- 前一天收盘价
- 12.65
- 开盘价
- 12.70
- 卖价
- 12.64
- 买价
- 12.94
- 最低价
- 12.56
- 最高价
- 12.70
- 交易量
- 70
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 0.72%
- 6个月变化
- -0.63%
- 年变化
- -7.13%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%