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INDL: 印度指数2倍做多ETF

46.01 USD 0.13 (0.28%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日INDL汇率已更改-0.28%。当日，交易品种以低点46.01和高点46.26进行交易。

关注印度指数2倍做多ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

INDL新闻

常见问题解答

INDL股票今天的价格是多少？

印度指数2倍做多ETF股票今天的定价为46.01。它在46.01 - 46.26范围内交易，昨天的收盘价为46.14，交易量达到7。INDL的实时价格图表显示了这些更新。

印度指数2倍做多ETF股票是否支付股息？

印度指数2倍做多ETF目前的价值为46.01。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-15.84%和USD。实时查看图表以跟踪INDL走势。

如何购买INDL股票？

您可以以46.01的当前价格购买印度指数2倍做多ETF股票。订单通常设置在46.01或46.31附近，而7和-0.54%显示市场活动。立即关注INDL的实时图表更新。

如何投资INDL股票？

投资印度指数2倍做多ETF需要考虑年度范围38.90 - 61.00和当前价格46.01。许多人在以46.01或46.31下订单之前，会比较-1.05%和。实时查看INDL价格图表，了解每日变化。

印度指数2倍做多ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，印度指数2倍做多ETF的最高价格是61.00。在38.90 - 61.00内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪印度指数2倍做多ETF的绩效。

印度指数2倍做多ETF股票的最低价格是多少？

印度指数2倍做多ETF（INDL）的最低价格为38.90。将其与当前的46.01和38.90 - 61.00进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看INDL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

INDL股票是什么时候拆分的？

印度指数2倍做多ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.14和-15.84%中可见。

日范围
46.01 46.26
年范围
38.90 61.00
前一天收盘价
46.14
开盘价
46.26
卖价
46.01
买价
46.31
最低价
46.01
最高价
46.26
交易量
7
日变化
-0.28%
月变化
-1.05%
6个月变化
-7.78%
年变化
-15.84%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%