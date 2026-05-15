HYGH: iShares 利率对冲高收益债券 ETF
今日HYGH汇率已更改-0.01%。当日，交易品种以低点86.34和高点86.52进行交易。
关注iShares 利率对冲高收益债券 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
HYGH股票今天的价格是多少？
iShares 利率对冲高收益债券 ETF股票今天的定价为86.44。它在86.34 - 86.52范围内交易，昨天的收盘价为86.45，交易量达到72。HYGH的实时价格图表显示了这些更新。
iShares 利率对冲高收益债券 ETF股票是否支付股息？
iShares 利率对冲高收益债券 ETF目前的价值为86.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.10%和USD。实时查看图表以跟踪HYGH走势。
如何购买HYGH股票？
您可以以86.44的当前价格购买iShares 利率对冲高收益债券 ETF股票。订单通常设置在86.44或86.74附近，而72和0.02%显示市场活动。立即关注HYGH的实时图表更新。
如何投资HYGH股票？
投资iShares 利率对冲高收益债券 ETF需要考虑年度范围84.80 - 87.18和当前价格86.44。许多人在以86.44或86.74下订单之前，会比较-0.17%和。实时查看HYGH价格图表，了解每日变化。
iShares 利率对冲高收益债券 ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares 利率对冲高收益债券 ETF的最高价格是87.18。在84.80 - 87.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 利率对冲高收益债券 ETF的绩效。
iShares 利率对冲高收益债券 ETF股票的最低价格是多少？
iShares 利率对冲高收益债券 ETF（HYGH）的最低价格为84.80。将其与当前的86.44和84.80 - 87.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYGH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HYGH股票是什么时候拆分的？
iShares 利率对冲高收益债券 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、86.45和0.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 86.45
- 开盘价
- 86.42
- 卖价
- 86.44
- 买价
- 86.74
- 最低价
- 86.34
- 最高价
- 86.52
- 交易量
- 72
- 日变化
- -0.01%
- 月变化
- -0.17%
- 6个月变化
- 0.89%
- 年变化
- 0.10%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%