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HYGH: iShares 利率对冲高收益债券 ETF

86.44 USD 0.01 (0.01%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HYGH汇率已更改-0.01%。当日，交易品种以低点86.34和高点86.52进行交易。

关注iShares 利率对冲高收益债券 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HYGH新闻

常见问题解答

HYGH股票今天的价格是多少？

iShares 利率对冲高收益债券 ETF股票今天的定价为86.44。它在86.34 - 86.52范围内交易，昨天的收盘价为86.45，交易量达到72。HYGH的实时价格图表显示了这些更新。

iShares 利率对冲高收益债券 ETF股票是否支付股息？

iShares 利率对冲高收益债券 ETF目前的价值为86.44。股息政策取决于公司，而投资者也会关注0.10%和USD。实时查看图表以跟踪HYGH走势。

如何购买HYGH股票？

您可以以86.44的当前价格购买iShares 利率对冲高收益债券 ETF股票。订单通常设置在86.44或86.74附近，而72和0.02%显示市场活动。立即关注HYGH的实时图表更新。

如何投资HYGH股票？

投资iShares 利率对冲高收益债券 ETF需要考虑年度范围84.80 - 87.18和当前价格86.44。许多人在以86.44或86.74下订单之前，会比较-0.17%和。实时查看HYGH价格图表，了解每日变化。

iShares 利率对冲高收益债券 ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares 利率对冲高收益债券 ETF的最高价格是87.18。在84.80 - 87.18内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares 利率对冲高收益债券 ETF的绩效。

iShares 利率对冲高收益债券 ETF股票的最低价格是多少？

iShares 利率对冲高收益债券 ETF（HYGH）的最低价格为84.80。将其与当前的86.44和84.80 - 87.18进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HYGH在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HYGH股票是什么时候拆分的？

iShares 利率对冲高收益债券 ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、86.45和0.10%中可见。

日范围
86.34 86.52
年范围
84.80 87.18
前一天收盘价
86.45
开盘价
86.42
卖价
86.44
买价
86.74
最低价
86.34
最高价
86.52
交易量
72
日变化
-0.01%
月变化
-0.17%
6个月变化
0.89%
年变化
0.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%