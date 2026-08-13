HOOY: YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF
今日HOOY汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点25.60和高点26.06进行交易。
关注YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- D1
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- MN
常见问题解答
HOOY股票今天的价格是多少？
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF股票今天的定价为25.93。它在25.60 - 26.06范围内交易，昨天的收盘价为25.95，交易量达到71。HOOY的实时价格图表显示了这些更新。
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF目前的价值为25.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-13.31%和USD。实时查看图表以跟踪HOOY走势。
如何购买HOOY股票？
您可以以25.93的当前价格购买YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在25.93或26.23附近，而71和0.89%显示市场活动。立即关注HOOY的实时图表更新。
如何投资HOOY股票？
投资YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围23.85 - 34.65和当前价格25.93。许多人在以25.93或26.23下订单之前，会比较5.19%和。实时查看HOOY价格图表，了解每日变化。
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF的最高价格是34.65。在23.85 - 34.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF的绩效。
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF（HOOY）的最低价格为23.85。将其与当前的25.93和23.85 - 34.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HOOY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HOOY股票是什么时候拆分的？
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.95和-13.31%中可见。
- 前一天收盘价
- 25.95
- 开盘价
- 25.70
- 卖价
- 25.93
- 买价
- 26.23
- 最低价
- 25.60
- 最高价
- 26.06
- 交易量
- 71
- 日变化
- -0.08%
- 月变化
- 5.19%
- 6个月变化
- -12.55%
- 年变化
- -13.31%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%