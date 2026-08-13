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HOOY: YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF

25.93 USD 0.02 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HOOY汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点25.60和高点26.06进行交易。

关注YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HOOY股票今天的价格是多少？

YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF股票今天的定价为25.93。它在25.60 - 26.06范围内交易，昨天的收盘价为25.95，交易量达到71。HOOY的实时价格图表显示了这些更新。

YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF股票是否支付股息？

YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF目前的价值为25.93。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-13.31%和USD。实时查看图表以跟踪HOOY走势。

如何购买HOOY股票？

您可以以25.93的当前价格购买YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF股票。订单通常设置在25.93或26.23附近，而71和0.89%显示市场活动。立即关注HOOY的实时图表更新。

如何投资HOOY股票？

投资YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF需要考虑年度范围23.85 - 34.65和当前价格25.93。许多人在以25.93或26.23下订单之前，会比较5.19%和。实时查看HOOY价格图表，了解每日变化。

YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF的最高价格是34.65。在23.85 - 34.65内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF的绩效。

YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF股票的最低价格是多少？

YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF（HOOY）的最低价格为23.85。将其与当前的25.93和23.85 - 34.65进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HOOY在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HOOY股票是什么时候拆分的？

YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.95和-13.31%中可见。

日范围
25.60 26.06
年范围
23.85 34.65
前一天收盘价
25.95
开盘价
25.70
卖价
25.93
买价
26.23
最低价
25.60
最高价
26.06
交易量
71
日变化
-0.08%
月变化
5.19%
6个月变化
-12.55%
年变化
-13.31%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%