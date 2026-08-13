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HISF: First Trust High Income Strategic Focus ETF

43.94 USD 0.03 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HISF汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点43.92和高点43.94进行交易。

关注First Trust High Income Strategic Focus ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HISF股票今天的价格是多少？

First Trust High Income Strategic Focus ETF股票今天的定价为43.94。它在43.92 - 43.94范围内交易，昨天的收盘价为43.91，交易量达到3。HISF的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust High Income Strategic Focus ETF股票是否支付股息？

First Trust High Income Strategic Focus ETF目前的价值为43.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.79%和USD。实时查看图表以跟踪HISF走势。

如何购买HISF股票？

您可以以43.94的当前价格购买First Trust High Income Strategic Focus ETF股票。订单通常设置在43.94或44.24附近，而3和0.05%显示市场活动。立即关注HISF的实时图表更新。

如何投资HISF股票？

投资First Trust High Income Strategic Focus ETF需要考虑年度范围43.68 - 45.61和当前价格43.94。许多人在以43.94或44.24下订单之前，会比较0.27%和。实时查看HISF价格图表，了解每日变化。

First Trust High Income Strategic Focus ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust High Income Strategic Focus ETF的最高价格是45.61。在43.68 - 45.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust High Income Strategic Focus ETF的绩效。

First Trust High Income Strategic Focus ETF股票的最低价格是多少？

First Trust High Income Strategic Focus ETF（HISF）的最低价格为43.68。将其与当前的43.94和43.68 - 45.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HISF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HISF股票是什么时候拆分的？

First Trust High Income Strategic Focus ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.91和-1.79%中可见。

日范围
43.92 43.94
年范围
43.68 45.61
前一天收盘价
43.91
开盘价
43.92
卖价
43.94
买价
44.24
最低价
43.92
最高价
43.94
交易量
3
日变化
0.07%
月变化
0.27%
6个月变化
-2.90%
年变化
-1.79%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%