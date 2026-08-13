HISF: First Trust High Income Strategic Focus ETF
今日HISF汇率已更改0.07%。当日，交易品种以低点43.92和高点43.94进行交易。
关注First Trust High Income Strategic Focus ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
HISF股票今天的价格是多少？
First Trust High Income Strategic Focus ETF股票今天的定价为43.94。它在43.92 - 43.94范围内交易，昨天的收盘价为43.91，交易量达到3。HISF的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust High Income Strategic Focus ETF股票是否支付股息？
First Trust High Income Strategic Focus ETF目前的价值为43.94。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-1.79%和USD。实时查看图表以跟踪HISF走势。
如何购买HISF股票？
您可以以43.94的当前价格购买First Trust High Income Strategic Focus ETF股票。订单通常设置在43.94或44.24附近，而3和0.05%显示市场活动。立即关注HISF的实时图表更新。
如何投资HISF股票？
投资First Trust High Income Strategic Focus ETF需要考虑年度范围43.68 - 45.61和当前价格43.94。许多人在以43.94或44.24下订单之前，会比较0.27%和。实时查看HISF价格图表，了解每日变化。
First Trust High Income Strategic Focus ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust High Income Strategic Focus ETF的最高价格是45.61。在43.68 - 45.61内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust High Income Strategic Focus ETF的绩效。
First Trust High Income Strategic Focus ETF股票的最低价格是多少？
First Trust High Income Strategic Focus ETF（HISF）的最低价格为43.68。将其与当前的43.94和43.68 - 45.61进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HISF在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
HISF股票是什么时候拆分的？
First Trust High Income Strategic Focus ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、43.91和-1.79%中可见。
- 前一天收盘价
- 43.91
- 开盘价
- 43.92
- 卖价
- 43.94
- 买价
- 44.24
- 最低价
- 43.92
- 最高价
- 43.94
- 交易量
- 3
- 日变化
- 0.07%
- 月变化
- 0.27%
- 6个月变化
- -2.90%
- 年变化
- -1.79%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%