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HCOW: Amplify Cash Flow High Income ETF

26.00 USD 0.13 (0.50%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HCOW汇率已更改0.50%。当日，交易品种以低点25.94和高点26.04进行交易。

关注Amplify Cash Flow High Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

HCOW股票今天的价格是多少？

Amplify Cash Flow High Income ETF股票今天的定价为26.00。它在25.94 - 26.04范围内交易，昨天的收盘价为25.87，交易量达到24。HCOW的实时价格图表显示了这些更新。

Amplify Cash Flow High Income ETF股票是否支付股息？

Amplify Cash Flow High Income ETF目前的价值为26.00。股息政策取决于公司，而投资者也会关注6.67%和USD。实时查看图表以跟踪HCOW走势。

如何购买HCOW股票？

您可以以26.00的当前价格购买Amplify Cash Flow High Income ETF股票。订单通常设置在26.00或26.30附近，而24和-0.15%显示市场活动。立即关注HCOW的实时图表更新。

如何投资HCOW股票？

投资Amplify Cash Flow High Income ETF需要考虑年度范围22.67 - 26.04和当前价格26.00。许多人在以26.00或26.30下订单之前，会比较2.85%和。实时查看HCOW价格图表，了解每日变化。

Amplify Cash Flow High Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Amplify Cash Flow High Income ETF的最高价格是26.04。在22.67 - 26.04内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Amplify Cash Flow High Income ETF的绩效。

Amplify Cash Flow High Income ETF股票的最低价格是多少？

Amplify Cash Flow High Income ETF（HCOW）的最低价格为22.67。将其与当前的26.00和22.67 - 26.04进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看HCOW在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

HCOW股票是什么时候拆分的？

Amplify Cash Flow High Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、25.87和6.67%中可见。

日范围
25.94 26.04
年范围
22.67 26.04
前一天收盘价
25.87
开盘价
26.04
卖价
26.00
买价
26.30
最低价
25.94
最高价
26.04
交易量
24
日变化
0.50%
月变化
2.85%
6个月变化
6.96%
年变化
6.67%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%