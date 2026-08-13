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GUMI: Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF

50.33 USD 0.03 (0.06%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日GUMI汇率已更改-0.06%。当日，交易品种以低点50.33和高点50.34进行交易。

关注Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

GUMI股票今天的价格是多少？

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF股票今天的定价为50.33。它在50.33 - 50.34范围内交易，昨天的收盘价为50.36，交易量达到8。GUMI的实时价格图表显示了这些更新。

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF股票是否支付股息？

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF目前的价值为50.33。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-0.12%和USD。实时查看图表以跟踪GUMI走势。

如何购买GUMI股票？

您可以以50.33的当前价格购买Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF股票。订单通常设置在50.33或50.63附近，而8和0.00%显示市场活动。立即关注GUMI的实时图表更新。

如何投资GUMI股票？

投资Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF需要考虑年度范围50.24 - 50.57和当前价格50.33。许多人在以50.33或50.63下订单之前，会比较0.08%和。实时查看GUMI价格图表，了解每日变化。

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF的最高价格是50.57。在50.24 - 50.57内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF的绩效。

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF股票的最低价格是多少？

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF（GUMI）的最低价格为50.24。将其与当前的50.33和50.24 - 50.57进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看GUMI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

GUMI股票是什么时候拆分的？

Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、50.36和-0.12%中可见。

日范围
50.33 50.34
年范围
50.24 50.57
前一天收盘价
50.36
开盘价
50.33
卖价
50.33
买价
50.63
最低价
50.33
最高价
50.34
交易量
8
日变化
-0.06%
月变化
0.08%
6个月变化
-0.08%
年变化
-0.12%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%