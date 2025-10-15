FTQI: First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF
今日FTQI汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点22.12和高点22.23进行交易。
关注First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
FTQI股票今天的价格是多少？
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF股票今天的定价为22.17。它在22.12 - 22.23范围内交易，昨天的收盘价为22.18，交易量达到320。FTQI的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF股票是否支付股息？
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF目前的价值为22.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.74%和USD。实时查看图表以跟踪FTQI走势。
如何购买FTQI股票？
您可以以22.17的当前价格购买First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF股票。订单通常设置在22.17或22.47附近，而320和-0.27%显示市场活动。立即关注FTQI的实时图表更新。
如何投资FTQI股票？
投资First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF需要考虑年度范围19.23 - 22.37和当前价格22.17。许多人在以22.17或22.47下订单之前，会比较2.26%和。实时查看FTQI价格图表，了解每日变化。
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF的最高价格是22.37。在19.23 - 22.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF的绩效。
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF（FTQI）的最低价格为19.23。将其与当前的22.17和19.23 - 22.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTQI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
FTQI股票是什么时候拆分的？
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.18和11.74%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.18
- 开盘价
- 22.23
- 卖价
- 22.17
- 买价
- 22.47
- 最低价
- 22.12
- 最高价
- 22.23
- 交易量
- 320
- 日变化
- -0.05%
- 月变化
- 2.26%
- 6个月变化
- 9.05%
- 年变化
- 11.74%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%