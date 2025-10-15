报价部分
货币 / FTQI
回到股票

FTQI: First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

22.17 USD 0.01 (0.05%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日FTQI汇率已更改-0.05%。当日，交易品种以低点22.12和高点22.23进行交易。

关注First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FTQI新闻

常见问题解答

FTQI股票今天的价格是多少？

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF股票今天的定价为22.17。它在22.12 - 22.23范围内交易，昨天的收盘价为22.18，交易量达到320。FTQI的实时价格图表显示了这些更新。

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF股票是否支付股息？

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF目前的价值为22.17。股息政策取决于公司，而投资者也会关注11.74%和USD。实时查看图表以跟踪FTQI走势。

如何购买FTQI股票？

您可以以22.17的当前价格购买First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF股票。订单通常设置在22.17或22.47附近，而320和-0.27%显示市场活动。立即关注FTQI的实时图表更新。

如何投资FTQI股票？

投资First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF需要考虑年度范围19.23 - 22.37和当前价格22.17。许多人在以22.17或22.47下订单之前，会比较2.26%和。实时查看FTQI价格图表，了解每日变化。

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF的最高价格是22.37。在19.23 - 22.37内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF的绩效。

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF股票的最低价格是多少？

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF（FTQI）的最低价格为19.23。将其与当前的22.17和19.23 - 22.37进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看FTQI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

FTQI股票是什么时候拆分的？

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.18和11.74%中可见。

日范围
22.12 22.23
年范围
19.23 22.37
前一天收盘价
22.18
开盘价
22.23
卖价
22.17
买价
22.47
最低价
22.12
最高价
22.23
交易量
320
日变化
-0.05%
月变化
2.26%
6个月变化
9.05%
年变化
11.74%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%