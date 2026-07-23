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EURL: Direxion每日富时欧洲看多三倍股

51.34 USD 0.04 (0.08%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日EURL汇率已更改-0.08%。当日，交易品种以低点51.17和高点52.17进行交易。

关注Direxion每日富时欧洲看多三倍股动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
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EURL新闻

常见问题解答

EURL股票今天的价格是多少？

Direxion每日富时欧洲看多三倍股股票今天的定价为51.34。它在51.17 - 52.17范围内交易，昨天的收盘价为51.38，交易量达到24。EURL的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion每日富时欧洲看多三倍股股票是否支付股息？

Direxion每日富时欧洲看多三倍股目前的价值为51.34。股息政策取决于公司，而投资者也会关注55.95%和USD。实时查看图表以跟踪EURL走势。

如何购买EURL股票？

您可以以51.34的当前价格购买Direxion每日富时欧洲看多三倍股股票。订单通常设置在51.34或51.64附近，而24和-1.59%显示市场活动。立即关注EURL的实时图表更新。

如何投资EURL股票？

投资Direxion每日富时欧洲看多三倍股需要考虑年度范围32.63 - 52.24和当前价格51.34。许多人在以51.34或51.64下订单之前，会比较4.86%和。实时查看EURL价格图表，了解每日变化。

Direxion每日富时欧洲看多三倍股股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion每日富时欧洲看多三倍股的最高价格是52.24。在32.63 - 52.24内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion每日富时欧洲看多三倍股的绩效。

Direxion每日富时欧洲看多三倍股股票的最低价格是多少？

Direxion每日富时欧洲看多三倍股（EURL）的最低价格为32.63。将其与当前的51.34和32.63 - 52.24进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看EURL在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

EURL股票是什么时候拆分的？

Direxion每日富时欧洲看多三倍股历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、51.38和55.95%中可见。

日范围
51.17 52.17
年范围
32.63 52.24
前一天收盘价
51.38
开盘价
52.17
卖价
51.34
买价
51.64
最低价
51.17
最高价
52.17
交易量
24
日变化
-0.08%
月变化
4.86%
6个月变化
8.63%
年变化
55.95%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%