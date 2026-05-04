ESGE: iShares ESG Aware MSCI EM ETF
今日ESGE汇率已更改0.38%。当日，交易品种以低点52.37和高点52.80进行交易。
关注iShares ESG Aware MSCI EM ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ESGE股票今天的价格是多少？
iShares ESG Aware MSCI EM ETF股票今天的定价为52.53。它在52.37 - 52.80范围内交易，昨天的收盘价为52.33，交易量达到746。ESGE的实时价格图表显示了这些更新。
iShares ESG Aware MSCI EM ETF股票是否支付股息？
iShares ESG Aware MSCI EM ETF目前的价值为52.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.10%和USD。实时查看图表以跟踪ESGE走势。
如何购买ESGE股票？
您可以以52.53的当前价格购买iShares ESG Aware MSCI EM ETF股票。订单通常设置在52.53或52.83附近，而746和-0.42%显示市场活动。立即关注ESGE的实时图表更新。
如何投资ESGE股票？
投资iShares ESG Aware MSCI EM ETF需要考虑年度范围40.07 - 57.11和当前价格52.53。许多人在以52.53或52.83下订单之前，会比较2.50%和。实时查看ESGE价格图表，了解每日变化。
iShares ESG Aware MSCI EM ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares ESG Aware MSCI EM ETF的最高价格是57.11。在40.07 - 57.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares ESG Aware MSCI EM ETF的绩效。
iShares ESG Aware MSCI EM ETF股票的最低价格是多少？
iShares ESG Aware MSCI EM ETF（ESGE）的最低价格为40.07。将其与当前的52.53和40.07 - 57.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ESGE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ESGE股票是什么时候拆分的？
iShares ESG Aware MSCI EM ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.33和31.10%中可见。
- 前一天收盘价
- 52.33
- 开盘价
- 52.75
- 卖价
- 52.53
- 买价
- 52.83
- 最低价
- 52.37
- 最高价
- 52.80
- 交易量
- 746
- 日变化
- 0.38%
- 月变化
- 2.50%
- 6个月变化
- 8.11%
- 年变化
- 31.10%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%