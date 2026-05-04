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ESGE: iShares ESG Aware MSCI EM ETF

52.53 USD 0.20 (0.38%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ESGE汇率已更改0.38%。当日，交易品种以低点52.37和高点52.80进行交易。

关注iShares ESG Aware MSCI EM ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
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ESGE新闻

常见问题解答

ESGE股票今天的价格是多少？

iShares ESG Aware MSCI EM ETF股票今天的定价为52.53。它在52.37 - 52.80范围内交易，昨天的收盘价为52.33，交易量达到746。ESGE的实时价格图表显示了这些更新。

iShares ESG Aware MSCI EM ETF股票是否支付股息？

iShares ESG Aware MSCI EM ETF目前的价值为52.53。股息政策取决于公司，而投资者也会关注31.10%和USD。实时查看图表以跟踪ESGE走势。

如何购买ESGE股票？

您可以以52.53的当前价格购买iShares ESG Aware MSCI EM ETF股票。订单通常设置在52.53或52.83附近，而746和-0.42%显示市场活动。立即关注ESGE的实时图表更新。

如何投资ESGE股票？

投资iShares ESG Aware MSCI EM ETF需要考虑年度范围40.07 - 57.11和当前价格52.53。许多人在以52.53或52.83下订单之前，会比较2.50%和。实时查看ESGE价格图表，了解每日变化。

iShares ESG Aware MSCI EM ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares ESG Aware MSCI EM ETF的最高价格是57.11。在40.07 - 57.11内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares ESG Aware MSCI EM ETF的绩效。

iShares ESG Aware MSCI EM ETF股票的最低价格是多少？

iShares ESG Aware MSCI EM ETF（ESGE）的最低价格为40.07。将其与当前的52.53和40.07 - 57.11进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ESGE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ESGE股票是什么时候拆分的？

iShares ESG Aware MSCI EM ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、52.33和31.10%中可见。

日范围
52.37 52.80
年范围
40.07 57.11
前一天收盘价
52.33
开盘价
52.75
卖价
52.53
买价
52.83
最低价
52.37
最高价
52.80
交易量
746
日变化
0.38%
月变化
2.50%
6个月变化
8.11%
年变化
31.10%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%