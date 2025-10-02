DTRE: First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF
今日DTRE汇率已更改-1.00%。当日，交易品种以低点42.36和高点42.47进行交易。
关注First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
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常见问题解答
DTRE股票今天的价格是多少？
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF股票今天的定价为42.36。它在42.36 - 42.47范围内交易，昨天的收盘价为42.79，交易量达到2。DTRE的实时价格图表显示了这些更新。
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF股票是否支付股息？
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF目前的价值为42.36。股息政策取决于公司，而投资者也会关注7.29%和USD。实时查看图表以跟踪DTRE走势。
如何购买DTRE股票？
您可以以42.36的当前价格购买First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF股票。订单通常设置在42.36或42.66附近，而2和-0.26%显示市场活动。立即关注DTRE的实时图表更新。
如何投资DTRE股票？
投资First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF需要考虑年度范围38.34 - 43.54和当前价格42.36。许多人在以42.36或42.66下订单之前，会比较-1.40%和。实时查看DTRE价格图表，了解每日变化。
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF的最高价格是43.54。在38.34 - 43.54内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF的绩效。
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF股票的最低价格是多少？
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF（DTRE）的最低价格为38.34。将其与当前的42.36和38.34 - 43.54进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DTRE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DTRE股票是什么时候拆分的？
First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、42.79和7.29%中可见。
- 前一天收盘价
- 42.79
- 开盘价
- 42.47
- 卖价
- 42.36
- 买价
- 42.66
- 最低价
- 42.36
- 最高价
- 42.47
- 交易量
- 2
- 日变化
- -1.00%
- 月变化
- -1.40%
- 6个月变化
- 0.52%
- 年变化
- 7.29%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%