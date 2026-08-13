DOGG: FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
今日DOGG汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点22.12和高点22.50进行交易。
关注FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
- H1
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- MN
常见问题解答
DOGG股票今天的价格是多少？
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF股票今天的定价为22.14。它在22.12 - 22.50范围内交易，昨天的收盘价为22.18，交易量达到26。DOGG的实时价格图表显示了这些更新。
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF股票是否支付股息？
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF目前的价值为22.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.87%和USD。实时查看图表以跟踪DOGG走势。
如何购买DOGG股票？
您可以以22.14的当前价格购买FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF股票。订单通常设置在22.14或22.44附近，而26和-1.60%显示市场活动。立即关注DOGG的实时图表更新。
如何投资DOGG股票？
投资FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF需要考虑年度范围19.65 - 23.50和当前价格22.14。许多人在以22.14或22.44下订单之前，会比较0.50%和。实时查看DOGG价格图表，了解每日变化。
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF的最高价格是23.50。在19.65 - 23.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF的绩效。
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF股票的最低价格是多少？
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF（DOGG）的最低价格为19.65。将其与当前的22.14和19.65 - 23.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DOGG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
DOGG股票是什么时候拆分的？
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.18和10.87%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.18
- 开盘价
- 22.50
- 卖价
- 22.14
- 买价
- 22.44
- 最低价
- 22.12
- 最高价
- 22.50
- 交易量
- 26
- 日变化
- -0.18%
- 月变化
- 0.50%
- 6个月变化
- -4.65%
- 年变化
- 10.87%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%