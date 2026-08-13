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DOGG: FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

22.14 USD 0.04 (0.18%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日DOGG汇率已更改-0.18%。当日，交易品种以低点22.12和高点22.50进行交易。

关注FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

DOGG股票今天的价格是多少？

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF股票今天的定价为22.14。它在22.12 - 22.50范围内交易，昨天的收盘价为22.18，交易量达到26。DOGG的实时价格图表显示了这些更新。

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF股票是否支付股息？

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF目前的价值为22.14。股息政策取决于公司，而投资者也会关注10.87%和USD。实时查看图表以跟踪DOGG走势。

如何购买DOGG股票？

您可以以22.14的当前价格购买FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF股票。订单通常设置在22.14或22.44附近，而26和-1.60%显示市场活动。立即关注DOGG的实时图表更新。

如何投资DOGG股票？

投资FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF需要考虑年度范围19.65 - 23.50和当前价格22.14。许多人在以22.14或22.44下订单之前，会比较0.50%和。实时查看DOGG价格图表，了解每日变化。

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF的最高价格是23.50。在19.65 - 23.50内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF的绩效。

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF股票的最低价格是多少？

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF（DOGG）的最低价格为19.65。将其与当前的22.14和19.65 - 23.50进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看DOGG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

DOGG股票是什么时候拆分的？

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.18和10.87%中可见。

日范围
22.12 22.50
年范围
19.65 23.50
前一天收盘价
22.18
开盘价
22.50
卖价
22.14
买价
22.44
最低价
22.12
最高价
22.50
交易量
26
日变化
-0.18%
月变化
0.50%
6个月变化
-4.65%
年变化
10.87%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%