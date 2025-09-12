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CPZ: Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End F

13.66 USD 0.01 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CPZ汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点13.55和高点13.79进行交易。

关注Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End F动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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CPZ新闻

常见问题解答

CPZ股票今天的价格是多少？

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End F股票今天的定价为13.66。它在13.55 - 13.79范围内交易，昨天的收盘价为13.67，交易量达到103。CPZ的实时价格图表显示了这些更新。

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End F股票是否支付股息？

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End F目前的价值为13.66。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-18.40%和USD。实时查看图表以跟踪CPZ走势。

如何购买CPZ股票？

您可以以13.66的当前价格购买Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End F股票。订单通常设置在13.66或13.96附近，而103和-0.65%显示市场活动。立即关注CPZ的实时图表更新。

如何投资CPZ股票？

投资Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End F需要考虑年度范围12.41 - 16.82和当前价格13.66。许多人在以13.66或13.96下订单之前，会比较3.33%和。实时查看CPZ价格图表，了解每日变化。

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End F股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End F的最高价格是16.82。在12.41 - 16.82内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End F的绩效。

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End F股票的最低价格是多少？

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End F（CPZ）的最低价格为12.41。将其与当前的13.66和12.41 - 16.82进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CPZ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CPZ股票是什么时候拆分的？

Calamos Long/Short Equity & Dynamic Income Trust - Closed End F历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、13.67和-18.40%中可见。

日范围
13.55 13.79
年范围
12.41 16.82
前一天收盘价
13.67
开盘价
13.75
卖价
13.66
买价
13.96
最低价
13.55
最高价
13.79
交易量
103
日变化
-0.07%
月变化
3.33%
6个月变化
-7.45%
年变化
-18.40%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%