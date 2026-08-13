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CPNJ: Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June

27.63 USD 0.02 (0.07%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日CPNJ汇率已更改-0.07%。当日，交易品种以低点27.58和高点27.64进行交易。

关注Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

CPNJ股票今天的价格是多少？

Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June股票今天的定价为27.63。它在27.58 - 27.64范围内交易，昨天的收盘价为27.65，交易量达到22。CPNJ的实时价格图表显示了这些更新。

Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June股票是否支付股息？

Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June目前的价值为27.63。股息政策取决于公司，而投资者也会关注4.74%和USD。实时查看图表以跟踪CPNJ走势。

如何购买CPNJ股票？

您可以以27.63的当前价格购买Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June股票。订单通常设置在27.63或27.93附近，而22和-0.04%显示市场活动。立即关注CPNJ的实时图表更新。

如何投资CPNJ股票？

投资Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June需要考虑年度范围26.38 - 29.91和当前价格27.63。许多人在以27.63或27.93下订单之前，会比较0.66%和。实时查看CPNJ价格图表，了解每日变化。

Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June的最高价格是29.91。在26.38 - 29.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June的绩效。

Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June股票的最低价格是多少？

Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June（CPNJ）的最低价格为26.38。将其与当前的27.63和26.38 - 29.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看CPNJ在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

CPNJ股票是什么时候拆分的？

Calamos Nasdaq-100 Structured Alt Protection ETF - June历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、27.65和4.74%中可见。

日范围
27.58 27.64
年范围
26.38 29.91
前一天收盘价
27.65
开盘价
27.64
卖价
27.63
买价
27.93
最低价
27.58
最高价
27.64
交易量
22
日变化
-0.07%
月变化
0.66%
6个月变化
1.84%
年变化
4.74%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%