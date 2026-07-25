自由职业者部分

Looking for experienced MQL5 reviewers to evaluate a 14-month micro-hedging EA

MQL5 其它

指定



Hi Community,

I am looking for experienced MQL5 developers and EA reviewers to conduct a detailed review and analysis of my live micro-hedging EA.

System Stats:

14 Months verified live execution history.

400,000+ total trades logged (~800 trades/day).

Max Drawdown strictly under 25%.

Task & Compensation:

$80 - $150 USD job fee upon providing a comprehensive public/written review and analysis of the strategy performance.

Potential long-term collaboration for future joint signal management.

Please reply with your background and examples of previous EA reviews.
(Search "Freesmart" on Myfxbook for initial performance reference.)

反馈

1
开发者 1
等级
(272)
项目
343
29%
仲裁
36
28% / 64%
逾期
10
3%
工作中
2
开发者 2
等级
项目
0
0%
仲裁
0
逾期
0
空闲
3
开发者 3
等级
项目
0
0%
仲裁
0
逾期
0
空闲
4
开发者 4
等级
项目
0
0%
仲裁
0
逾期
0
空闲
5
开发者 5
等级
项目
0
0%
仲裁
0
逾期
0
空闲
6
开发者 6
等级
项目
0
0%
仲裁
0
逾期
0
空闲
7
开发者 7
等级
项目
0
0%
仲裁
0
逾期
0
空闲
8
开发者 8
等级
项目
0
0%
仲裁
0
逾期
0
空闲
9
开发者 9
等级
项目
0
0%
仲裁
0
逾期
0
空闲
10
开发者 10
等级
(14)
项目
18
22%
仲裁
1
100% / 0%
逾期
4
22%
已载入
11
开发者 11
等级
(1)
项目
1
100%
仲裁
0
逾期
0
空闲

项目信息

预算
30+ USD

客户

(3)
所下订单9
仲裁计数0