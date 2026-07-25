MQL5 其它
指定
Hi Community,
I am looking for experienced MQL5 developers and EA reviewers to conduct a detailed review and analysis of my live micro-hedging EA.
System Stats:
14 Months verified live execution history.
400,000+ total trades logged (~800 trades/day).
Max Drawdown strictly under 25%.
Task & Compensation:
$80 - $150 USD job fee upon providing a comprehensive public/written review and analysis of the strategy performance.
Potential long-term collaboration for future joint signal management.
Please reply with your background and examples of previous EA reviews.
(Search "Freesmart" on Myfxbook for initial performance reference.)
反馈
1
等级
项目
343
29%
仲裁
36
28% / 64%
逾期
10
3%
工作中
2
等级
项目
0
0%
仲裁
0
逾期
0
空闲
3
等级
项目
0
0%
仲裁
0
逾期
0
空闲
4
等级
项目
0
0%
仲裁
0
逾期
0
空闲
5
等级
项目
0
0%
仲裁
0
逾期
0
空闲
6
等级
项目
0
0%
仲裁
0
逾期
0
空闲
7
等级
项目
0
0%
仲裁
0
逾期
0
空闲
8
等级
项目
0
0%
仲裁
0
逾期
0
空闲
9
等级
项目
0
0%
仲裁
0
逾期
0
空闲
10
等级
项目
18
22%
仲裁
1
100% / 0%
逾期
4
22%
已载入
11
等级
项目
1
100%
仲裁
0
逾期
0
空闲
项目信息
预算
30+ USD
客户
所下订单9
仲裁计数0