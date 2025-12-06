指定
我只有信号源，也是量化，想要复制一个
反馈
1
等级
项目
41
41%
仲裁
2
100% / 0%
逾期
4
10%
空闲
2
等级
项目
1
0%
仲裁
2
0% / 0%
逾期
0
工作中
3
等级
项目
0
0%
仲裁
0
逾期
0
空闲
4
等级
项目
0
0%
仲裁
0
逾期
0
空闲
相似订单
MQL5现货黄金EA开发 - 多时间框架动量突破策略 200 - 1000 USD【交易品种】XAUUSD（现货黄金） 【平台】MetaTrader 5 【时间框架】H1为主，M15为辅 【策略需求】： 1. 入场：价格突破前20根K线高点做多，突破低点做空 2. 过滤：需RSI>50确认多单，RSI<50确认空单 3. 出场：固定止盈100点，止损50点 4. 风控：单笔最大风险1%，每日最大亏损3% 【功能要求】： 1. 可配置参数面板 2. 支持回测 3. 交易记录保存 4. 新闻时间暂停交易功能 【交付要求】： 1. 完整MQ5源代码 2. 使用说明文档 3. 回测报告 【预算】$150-200 【周期】7天内完成
需要一个自动自动交易XAU的EA程序 100+ USD尽可能的稳中求胜，胜率比达70以上 可以多开账号 多设备登录
求购黄金ea脚本价格可议 30 - 600 USD可以回测数据、模拟盘实盘测试，价格可谈，面谈
《出售》自动下单结算交易系统（量化）看图说话：《出售》 300 - 30000 USD
虚拟币交易所自动交易带策略的 30 - 50 USD需要创建一个虚拟币自动交易带策略的，api
求购 优秀的黄金 EA 只要东西好价格都可以聊 50+ USD求购 黄金 EA 需要做回测 和模拟盘 认可付款 价格面议
求购一个优秀的EA 30 - 300 USD做好的，发过来就能用的那种。联系我微信15968484205
项目信息
预算
300+ USD
客户
所下订单1
仲裁计数0