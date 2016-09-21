如何在MT4交易终端社区指定MQL5账户？
如何在MT4交易终端社区指定MQL5账户？MQL5.community-zhulhihuo,中间的是上划线还是下划线？怎么能画出下划线？请指教，非常感谢！
zhulihuo:MT4的菜单栏 工具 ---选项 里边有 社区community的帐号与秘密登录界面。
Ziheng Zhuang:这样登录MT4对吗？【MQL5.community-zhulhihuo】，中间的横线是下划线 ，怎么能画下划线？【zhulihuo】是我的MQL5账户。
MT4的菜单栏 工具 ---选项 里边有 社区community的帐号与秘密登录界面。
zhulihuo:
真晕啊你。就是用你的MQL5的帐号 zhulihuo
多一个字母都不行，少一个也不行。
Ziheng Zhuang:在交易终端成功指定了社区账号，在网站点击【复制交易】，弹出交易终端后，就没反应了。求教！
zhulihuo:
In the trading terminal successfully assigned a community account on the site and click [Copy] transaction, the transaction terminal after the pop-up, no response. Neighborhoods!
我没有订阅过别人的信号，没有经验。
一共两种订阅方式
1. 通过网站订阅，如下:
2. 通过MT4订阅，如下：