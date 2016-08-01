我在MT4里面租的VPS，昨天不知道怎么就不运行了，租期还有好几个月，一直显示启动中， 新评论 Yw Wh 2016.07.28 11:08 我在MT4里面租的VPS，昨天不知道怎么就不运行了，租期还有好几个月，一直显示启动中，有人知道这是啥情况吗？ Jian Chen 2016.07.29 05:53 #1 这个最好抓紧时间问服务台。 Lei Wang 2016.07.29 10:01 #2 Yong Zhang: 我在MT4里面租的VPS，昨天不知道怎么就不运行了，租期还有好几个月，一直显示启动中，有人知道这是啥情况吗？ 前些时New York的VPS挂掉了，MQL5把钱退给我，我现在租的Dallas的服务器 Yw Wh 2016.08.01 08:02 #3 Lei Wang: 前些时New York的VPS挂掉了，MQL5把钱退给我，我现在租的Dallas的服务器我买的一年了，断了2天又好了， 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
