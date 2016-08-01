我在MT4里面租的VPS，昨天不知道怎么就不运行了，租期还有好几个月，一直显示启动中，

有人知道这是啥情况吗？ 

 

这个最好抓紧时间问服务台。

 

 
Yong Zhang:

前些时New York的VPS挂掉了，MQL5把钱退给我，我现在租的Dallas的服务器
 
Lei Wang:
我买的一年了，断了2天又好了，
