想发布一款产品咋就那么难

精心准备了这么久，折腾了快2个月了，这款EA还没有发布上去。

与管理员沟通了多次，每次都按其要求或建议对内容进行了修改，但一直没有进入“校对”状态，一直处在“准备好”状态。

这是一款二元期权EA，倾尽心血制作。

 
耐心
 
Jinsong Zhang:
总算是发布上去了。

图片内容中有中国元素的就是。

 
Nianfu Li:

没玩过二元期权
