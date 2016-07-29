想发布一款产品咋就那么难 新评论 Nianfu Li 2016.07.05 10:05 精心准备了这么久，折腾了快2个月了，这款EA还没有发布上去。与管理员沟通了多次，每次都按其要求或建议对内容进行了修改，但一直没有进入“校对”状态，一直处在“准备好”状态。这是一款二元期权EA，倾尽心血制作。 Jinsong Zhang 2016.07.06 04:52 #1 耐心 Nianfu Li 2016.07.28 16:47 #2 Jinsong Zhang: 耐心总算是发布上去了。图片内容中有中国元素的就是。 Jinsong Zhang 2016.07.29 05:43 #3 Nianfu Li: 总算是发布上去了。图片内容中有中国元素的就是。没玩过二元期权 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
精心准备了这么久，折腾了快2个月了，这款EA还没有发布上去。
与管理员沟通了多次，每次都按其要求或建议对内容进行了修改，但一直没有进入“校对”状态，一直处在“准备好”状态。
这是一款二元期权EA，倾尽心血制作。