mt4有bug，函数iBarShift返回值最大只能是1000，不能再大了，望修改bug，非常感谢！！
mt4有bug，函数iBarShift返回值最大只能是1000，不能再大了，望修改bug，非常感谢！！
gsp7:
mt4有bug，函数iBarShift返回值最大只能是1000，不能再大了，望修改bug，非常感谢！！
mt4有bug，函数iBarShift返回值最大只能是1000，不能再大了，望修改bug，非常感谢！！
不应该啊，我写了个测试程序，是可以返回更大数值的。
会不会是图表历史数据的问题？
void Test1() { datetime some_time=D'2004.03.21 12:00'; int shift=iBarShift("EURUSD",PERIOD_M1,some_time); Print("index of the bar for the time ",TimeToStr(some_time)," is ",shift); } void OnStart() { Test1(); }
Jian Chen:
不应该啊，我写了个测试程序，是可以返回更大数值的。
会不会是图表历史数据的问题？
非常感谢你的回复，我用了你的测试程序，只是把周期改成H1，其他都不动。另外我EURUSD是EURUSDpro，所以也需要改一下，但这个不影响运行结果。
iBarShift("EURUSD",PERIOD_M1,some_time)改成iBarShift("EURUSDpro",PERIOD_H1,some_time)
如果把 OnStart 改成 OnTick 运行是这样的
OnStart 和 OnTick 有什么区别，在网上查了实在是没看明白。
我知道 shift数我一直小的原因了，因为测试的时间短，改长就好了，原来是从20160101到20160702。非常感谢哈！！
哦，问题解决就好，我是用脚本程序(Script)做测试的，不是EA，所以是OnStart().