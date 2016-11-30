文章 "具有最小延迟的有效平均算法: 在指标和 Expert Advisor 中使用"
Hello！
I'm the new mt4 learner, very like your code。XMACD.mq4
but this code （XMACD.mq4 include ） does not contain SmoothXSeries. mq4。
I hope you can send me a copy.
Thank you very much!
新文章 具有最小延迟的有效平均算法: 在指标和 Expert Advisor 中使用已发布：
本文介绍笔者开发的更高质量的自定义平均函数： JJMASeries()、JurXSeries()、JLiteSeries()、ParMASeries()、LRMASeries()、T3Series() 和 MASeries()。 作者考虑在指标中使用 SmoothXSeries() 函数的调用进行上述函数的热替换。
在基于任何平均算法的指标的基础上构建的机械交易系统中，它们的开发人员很少使用一个以上的平均算法。 在很多情况下，如果 EA 算法是基于简单移动和包括在 MetaTrader 4 终端的标准指标集合中的指标的，将仅使用四个标准算法：简单平均、指数平均、平滑平均和线性加权平均。 这种方法相当限制 Expert Advisor 的可能性。
使用不同平均算法的同一个交易系统在交易结果方面会有很大的不同。 同时，无法预先知道哪种可用算法能够使交易系统实现盈利最大化。 因此，更为合理的做法是能够使用完全不同的平均算法编写代码，而这些算法可通过更改 EA 的外部变量的值来进行选择。 结果，通过这种方法，我们用我们自己的指标替换了 EA 指标，我们自己的指标具有更灵活的平均算法选择设置。 因此，这种方法可以分成三个阶段：
1. 我们基于标准移动和包括在 MetaTrader 4 客户终端的技术指标集合中的指标，编写 Expert Advisor 代码。
2. 我们根据标准指标的说明编写自定义指标，这些自定义指标能够更灵活地替换平滑算法。
3. 通过将这些自定义指标的外部参数提取到 EA 的外部变量中，我们用自定义指标的调用替换了技术指标的调用。
在本文中，我想详细介绍更为通用的指标，能够（如果可以这样说）热替换这些指标中使用的平均算法。 本文是“具有最小延迟的有效平均算法： 在指标中使用”的续篇，因此，建议在阅读本文之前仔细阅读上一篇文章。
作者：Nikolay Kositsin