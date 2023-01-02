EA: Lucky

Lucky:

修改手数大小, 增加过滤, 您就能得到成功的一年. 只在2点点差下工作.

作者： Sergey Artukh

 

抱歉，使用无效，也许是您的代码上传有误？

//+------------------------------------------------------------------+

//|                                                                  |

//|                                                                  |

//|                                                                  |

//+------------------------------------------------------------------+


double a, b; 

bool first=true; 

extern int Shift = 3; 

extern int Limit = 18;





//---------------------------------------------------------------------------- 

int start()

  if (first) 

   {

      a=Ask; 

      b=Bid; 

      first=false; 

      return(0);

   } 

 

  if (Ask-a>=Shift*Point) 

    {

    OrderSend(Symbol(),OP_SELL,GetLots(),Bid,3,0,0,"",0,0,CLR_NONE);

    } 

  if (b-Bid>=Shift*Point) 

    {

    OrderSend(Symbol(),OP_BUY,GetLots(),Ask,3,0,0,"",0,0,CLR_NONE);

    } 


  a=Ask;  

  b=Bid; 

  

  CloseAll(); 

return(0);} 

//----------------------------------------------------------------------------- 

void CloseAll() 

  for (int cnt = OrdersTotal()-1 ; cnt >= 0; cnt--) 

  { 

    OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES); 

    if (OrderSymbol() == Symbol()) 

    { 

      if ((OrderProfit()>0)) 

      { 

        if(OrderType()==OP_BUY)  OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,CLR_NONE); 

        if(OrderType()==OP_SELL) OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,CLR_NONE); 

      } 

      else 

      { 

        if((OrderType()==OP_BUY)  && (((OrderOpenPrice()-Ask)/Point) > Limit)) 

          OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,3,CLR_NONE); 

        if((OrderType()==OP_SELL) && (((Bid-OrderOpenPrice())/Point) > Limit)) 

          OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,3,CLR_NONE); 

      } 

    } 

  } 




//-------------------------------------------------------------------------- 




double GetLots() 

return 0.01;

return (NormalizeDouble(AccountFreeMargin()/10000,1)); 

  

//------------------------------------------------------------------------- 



 ？？？？？？？？

 
这么简单的策略就想赚钱？纯粹坑爹！
 

使用EURUSD,M15的近1个月的数据,测试结果相当完美,哈哈

测试结果

 
这个EA，有点意思。我曾在一个虚假平台上测试，结果是暴利。四位数报价，点差1个点。一天翻千倍。但在我们常见的平台上，一定是亏
 

Lucky你的EA太棒了，测出来的黄金日线数据很好，EA再加一个条件账户盈利10万美金停止交易就好了。

附加的文件：
ddc8ab96f0eae85005c0c26d1b2828c.png  13 kb
