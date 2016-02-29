关于ordersend()的问题
我在代码里用到这句话：OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,3,0,0,"锤头反转买入",0,0,clrGold)。编译执行后，订单是下了，可是为什么订单号不叫“锤头反转买入”，还是1 2 3 ……，而且最后哪个clrGold参数也没起作用，下单的K线位置没看到金色的箭头标志呀？这是为啥？前辈指点，谢谢。
为什么这么久了都没人回答？这个问题很难吗？
为什么这么久了都没人回答？这个问题很难吗？
为什么这么久了都没人回答？这个问题很难吗？
这个函数应该是最常用的，编EA用的很多，没有人遇到过这种情况吗？为什么最后一个参数不起作用？谁能告诉我！！！谢谢啦先
OrderSend 函数 的返回值是 int 类型，也就是订单号是int类型，当然是1，2，3这样子的，如果返回-1，则开仓失败。
“锤头反转买入” --- 这是字符串，是单子的 Comments中的。
clrGold 没有起作用？ 你检查下 开仓后图面的 Objects List 中有没有箭头？ 如果没有是不是被其他指标删除了。
用脚本测试下即可：
//+------------------------------------------------------------------+ //| test_ordersend.mq4 | //| Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #property strict //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- int ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,3,0,0,"锤头反转买入",0,0,clrGold); if(ticket==-1)Print("OrderSend error#",GetLastError()); } //+------------------------------------------------------------------+
Ziheng Zhuang:Objects List在哪里？怎么打开？
Ziheng Zhuang:找到了，谢谢你