关于ordersend()的问题

新评论
 
我在代码里用到这句话：OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,3,0,0,"锤头反转买入",0,0,clrGold)。编译执行后，订单是下了，可是为什么订单号不叫“锤头反转买入”，还是1  2  3  ……，而且最后哪个clrGold参数也没起作用，下单的K线位置没看到金色的箭头标志呀？这是为啥？前辈指点，谢谢。
 
为什么这么久了都没人回答？这个问题很难吗？
 
tsliuliang:
为什么这么久了都没人回答？这个问题很难吗？
做了这么久的交易，计算机C语言懂的人并不是很多，可能需要找到专业人士来做了。
 
这个函数应该是最常用的，编EA用的很多，没有人遇到过这种情况吗？为什么最后一个参数不起作用？谁能告诉我！！！谢谢啦先
 
tsliuliang:
我在代码里用到这句话：OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,3,0,0,"锤头反转买入",0,0,clrGold)。编译执行后，订单是下了，可是为什么订单号不叫“锤头反转买入”，还是1  2  3  ……，而且最后哪个clrGold参数也没起作用，下单的K线位置没看到金色的箭头标志呀？这是为啥？前辈指点，谢谢。

OrderSend 函数 的返回值是 int 类型，也就是订单号是int类型，当然是1，2，3这样子的，如果返回-1，则开仓失败。

“锤头反转买入” --- 这是字符串，是单子的 Comments中的。

clrGold 没有起作用？ 你检查下 开仓后图面的 Objects List  中有没有箭头？ 如果没有是不是被其他指标删除了。

附加的文件：
2016-02-29_130749.png  17 kb
 
 

用脚本测试下即可：

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                               test_ordersend.mq4 |
//|                        Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2016, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//---
   int ticket = OrderSend(Symbol(),OP_BUY,0.1,Ask,3,0,0,"锤头反转买入",0,0,clrGold);
   if(ticket==-1)Print("OrderSend error#",GetLastError());
   
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
 
 
Ziheng Zhuang:

OrderSend 函数 的返回值是 int 类型，也就是订单号是int类型，当然是1，2，3这样子的，如果返回-1，则开仓失败。

“锤头反转买入” --- 这是字符串，是单子的 Comments中的。

clrGold 没有起作用？ 你检查下 开仓后图面的 Objects List  中有没有箭头？ 如果没有是不是被其他指标删除了。

Objects List在哪里？怎么打开？
 
Ziheng Zhuang:
找到了，谢谢你
新评论