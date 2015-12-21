新版MetaTrader 4 平台 build 940：优化高分辨率屏幕

MetaTrader 4 平台更新将于2015年12月11日，星期五，进行发布。该更新将有以下变化：

  1. 程序端：程序端界面已经完全适应了高分辨率屏幕（4K）。用户界面的所有元素都可以在大屏幕上完美展示。在小屏幕上，UI 元素会自动放大，来提高阅读性。




  2. MQL4：修正在Windows 10 编译期间可能偶尔导致"EX4编写错误"的漏洞。
  3. MQL4：修正在脚本和EA交易加载外部DLL时可能偶尔导致错误的漏洞。
  4. 主机：如果从EA交易调用指标，修正了迁移带有该包含EA4 程序库调用的自定义指标的交易环境。
  5. 信号：修正信号订阅页面的错误通知。例如，通知对缺乏所需交易品种的复制，通知不同的交易条件等等。
  6. MetaEditor：修正打开窗口的排列显示，如果其中一个窗口最大化。打开的文件可以使用窗口菜单的相应命令进行平铺，层叠，垂直和水平排列。
  7. 修复崩溃日志中报告的错误。

更新将通过LiveUpdate 系统提供。

 

MT4 Build 900+ 在多个 MT4 终端运行时，性能下降严重，尤其在欧洲时段和美洲时段 CPU 长期处于95+%。

Timer 事件处理器也问题多多。

相比之下 MT5 就稳定许多。 

 
赶快更新吧，我的笔记本是2K的屏，WIN 10, 这字体小的看得我眼都快瞎了。顺便问下，是公版的更新，那些定制版的什么时候更新。我用的是嘉盛的4.0 Build 920. 我是要等嘉盛他们更新呢还是11号就可以直接更新了
 

Visual mode

 

peng wu:

可能隐藏了没显示出来。试把区域拉大……
 
Jinsong Zhang:
额好像拉大了就有了.....醉了
