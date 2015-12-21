新版MetaTrader 4 平台 build 940：优化高分辨率屏幕
MT4 Build 900+ 在多个 MT4 终端运行时，性能下降严重，尤其在欧洲时段和美洲时段 CPU 长期处于95+%。
Timer 事件处理器也问题多多。
相比之下 MT5 就稳定许多。
赶快更新吧，我的笔记本是2K的屏，WIN 10, 这字体小的看得我眼都快瞎了。顺便问下，是公版的更新，那些定制版的什么时候更新。我用的是嘉盛的4.0 Build 920. 我是要等嘉盛他们更新呢还是11号就可以直接更新了
Visual mode
新版怎么把这个功能去掉了,真失望
The new version of how this feature removed, really disappointed
peng wu:可能隐藏了没显示出来。试把区域拉大……
Jinsong Zhang:额好像拉大了就有了.....醉了
可能隐藏了没显示出来。试把区域拉大……
MetaTrader 4 平台更新将于2015年12月11日，星期五，进行发布。该更新将有以下变化：
更新将通过LiveUpdate 系统提供。