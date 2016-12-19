给订阅者们的一些忠告（来自中国最大外汇技术论坛板块负责人）
另外，这是我的公开信号，记住一点：有名字的人爱惜自己的名声，无名小辈骗了钱就跑，这是市场的定律。你们应该找名气大的，
一直关注520fx论坛，做的不错，在他们的qq群里也有很多不错的共享资源，开始跟你的观摩账户做单了，慢慢赚钱。谢谢分享
我看了一些评价，发现大家对国内的MT4信号交易发布都非常不信任。其实这个是和我们所在的大环境有关的，国内大部分发布信号的，都是一些业务员，他们不是专家，他们可能发布一到两个信号盈利几天是可以，而但凡是人类，只要教会开单平仓，基本上都是可以的……
而真正的“大师”级别的人，一般不会到这种地方发布。（“大师”没有贬低大师的意思），中国的大师，比如陈利润、葛定臣等人，一般这个级别的大师已经到了开宗立派，上课比炒K线来钱快的速度。他们又不屑于来这种地方指点苍生。
大浪淘沙是一个痛苦的过程。 我们国人的传统文化很符合现在我们国家在MQL5官网的表现，就像谈起官场 “台下的（官）都贪，台下的（官）都骂”，但是轮到自己上台了，只恨自己没早些上位贪。MQL5也是这样，骗完了就走人，刚见到MQL5发现——居然有这么好一个平台给我们施展“骗术”。
另外，这可能还是和国内的一些习惯很多，他们一般不怎么花钱去跟单，外面喊单准确的“老师”千千万万（至少他们认为千千万万，和讯神坛倒了，还有新浪的老师，还有直播间、金融界……）…… 更不舍得花钱买EA，520fx免费的EA千千万万，他们就没想过这东西要钱。于是有技术的人也不敢提了……
这里是520fx的论坛，希望大家有空可以看一下，我也公布了在MQL5的信号，我过去公布过N多，跟单的外国朋友比较多，其实我也不太喜欢中国朋友……
能明白你对国内投资者的纠结。就像你说的这是大环境决定的。请给国内投资领域一些时间，如果多些人来推动多些人来贡献才有希望健康的发展。投资者也是一样，同样要愿意付出才可能得到回报。这样在推动者和投资者之间才能形成一个良性循环，共同促进市场的进步。
非常幸运在刚刚接触EA,能在论坛里看到这篇贴子，看后的感受是写的非常实在很忠肯，而不象那些做业务的，做分析的，做喊单的，做老师的，做平台的，等 等等一些人嘴里讲出来的让人云里雾里天花乱坠的感受，让我这等小白级的玩家，看到一丝光明，非常感谢，
楼上的各位 敢跟他的都被这个爆仓王带爆仓了吧？ 啊哈哈哈哈，
他的操作， 根本没有风控 仓位管理意识，爱重手运气好 赚得当然快，然后就得意得尽吹牛，但最后 几乎无一例外都是爆仓结束。我可是看着他爆仓了不下5次，还出来吹牛带人赚， 这不是祸害别人么， 论坛第一爆仓达人 期待你这个ID再开信号，看到你爆仓我就好欣慰
