Aleksei Kuznetsov 2025.05.24 20:49 #171 Edgar Akhmadeev #:本主题（1.12）的代码有一个重写的分叉。您检查过原始代码吗？ PS：我有 1.12 版的原始代码，并进行了大量修改。我不记得更正是从哪里来的了，可能是这个分支吧。 用 1.12 版检查了一下。同样的情况： 。 [ 0] 0.0019640, 200.0000000, 0.0019641,25600.0000000, 0.0019644, 3000.0000000, 0.0019645, 3800.0000000, 0.0019646, 200.0000000 [10] 0.0019649, 3600.0000000, 0.0019650, 700.0000000, 0.0019651, 200.0000000, 0.0019652, 700.0000000, 0.0019653, 100.0000000 在最后一个元素中，100 而不是 800，其余的也是错误的。 在 1.13 版中只增加了一行： 在这种情况下，我将使用自己的反汇编器，因为它能快 3 倍。但我并不想为每个模板单独编写代码。 我想你可以用 JASON 进行更简单的解析，但你必须仔细检查数据是否被替换。 Aleksei Kuznetsov 2025.05.25 04:14 #172 我的关节： bin[n]=json["data"]["a"][i][0].ToDbl(); n++;//价格 bin[n]=json["data"]["b"][i][1].ToDbl(); n++;//卷我是从第一个数组中读取数据的，所以我看到了它。复制后，我肯定没有在第二行中用 a 替换 b。现在一切正常了。
