紧急求教：MT4软件市场一栏是空白，无内容显示
NGN2010C:你使用的平台是固定点差的？有些固定平台的不能使用EA和复制交易信号
紧急求教：MT4软件市场一栏是空白，无内容显示，为啥？其他栏目都正常
我想订购EA，但是不能通过“市场”下载，因为看不到内容，空白一片。
还有其他方法下载吗？急求
我的是在VPS上，用的是windows 2008 server系统
谢谢
feng xu:
你使用的平台是固定点差的？有些固定平台的不能使用EA和复制交易信号
你使用的平台是固定点差的？有些固定平台的不能使用EA和复制交易信号
谢谢答复。几个平台都这样，几个MT4都这样，VPS使用win2008服务器系统。TICKMILL、icm平台，其他功能都正常，可以跟信号，其他窗口都正常
NGN2010C:没有见过这样的情况
谢谢答复。几个平台都这样，几个MT4都这样，VPS使用win2008服务器系统。TICKMILL、icm平台，其他功能都正常，可以跟信号，其他窗口都正常
安装最新IE就行了
Jinsong Zhang:非常感谢，应该是这个问题。
安装最新IE就行了
安装最新IE就行了
专业操盘手QQ交流群：457286215，试过，真有高手。。。验证注明：技术交流
Jinsong Zhang:
安装最新IE就行了
安装最新IE就行了
你好，我系统装的是IE11，其中一个调用JECT。。。之类的功能没打开，用360修复了，成功看到内容
谢谢谢谢！！！
紧急求教：MT4软件市场一栏是空白，无内容显示，为啥？其他栏目都正常
我想订购EA，但是不能通过“市场”下载，因为看不到内容，空白一片。
还有其他方法下载吗？急求
我的是在VPS上，用的是windows 2008 server系统
谢谢