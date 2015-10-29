紧急求教：MT4软件市场一栏是空白，无内容显示

紧急求教：MT4软件市场一栏是空白，无内容显示，为啥？其他栏目都正常

我想订购EA，但是不能通过“市场”下载，因为看不到内容，空白一片。

还有其他方法下载吗？急求

我的是在VPS上，用的是windows 2008 server系统 

 

谢谢 

 
你使用的平台是固定点差的？有些固定平台的不能使用EA和复制交易信号
 
你使用的平台是固定点差的？有些固定平台的不能使用EA和复制交易信号

谢谢答复。几个平台都这样，几个MT4都这样，VPS使用win2008服务器系统。TICKMILL、icm平台，其他功能都正常，可以跟信号，其他窗口都正常

 

 

 
没有见过这样的情况
 
安装最新IE就行了
 
安装最新IE就行了
非常感谢，应该是这个问题。
 
安装最新IE就行了

你好，我系统装的是IE11，其中一个调用JECT。。。之类的功能没打开，用360修复了，成功看到内容

 

谢谢谢谢！！！ 

