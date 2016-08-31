如何提取账户中的余额

多充值了20美金 不知道在哪里取款  提取账户都是要是赚取的钱 才能取     多冲的值如何提取呢
 
Yi Pang:
       将鼠标移到你在官网注册的名字时就会出现“从账户取款”字样、、、
 
我的取款页面是
 
是哪个平台的，关于福汇，嘉盛等平台取款申请可以咨询我网名或者百度【通汇国际蒋超】
