我想找个高手编写个做国内期货的MT4EA。
我的MT4可以做股指期货，现在没有好的EA，求高手编制。
779701999:
哪家的服务器可以看中国、香港股指啊？我也想看看。
如果你有好的交易思路、策略想实现EA，可发私信联系。
779701999:弱弱的说一下，我也想知道怎么能用MT国内的行情，希望楼主分享一下
Diy Zone:昆仑国际可以交易股指期货以及沪深300指数，你可以看一下、、、
弱弱的说一下，我也想知道怎么能用MT国内的行情，希望楼主分享一下
Jinping Ou:KVB昆仑国际的那个不行。
昆仑国际可以交易股指期货以及沪深300指数，你可以看一下、、、
779701999:
下载完了好像不好使啊，连个服务器列表都没有！
你那是哪个服务器？关键信息没说啊。
没看到提供ＭＴ平台：http://www.kvbkunlun.com/cn/html/product/platform/
Xiangdong Guo:可以交易啊，怎么不可以？！
Diy Zone:在官网直接注册就能交易了、、、
Jinping Ou:
只是看着沪深期指，然后跟平台对赌而已。
在KVB上的任何交易，都丝毫影响不到实际期指的走势。
赔了才是正常，如果盈利了，那出金的时候百分百会闹幺蛾子的。。。