MT4 EA测试有个很大的bug
最近开始在用EA，发现EA测试那里有个问题，复盘模型底下那一行适用日期，只能选择某年某月某日，不能选择某时某分，我的EA是手动的，只适合做数据，必须在大的波动下才能测试，才可以用，如果一测测一天，我感觉不太好太浪费时间，如果能限制在某个时间段范围内，这个时间范围太大了，就是天，如果能精确到分，那就很容易测试这个EA的成功性。希望MT4能改进一下，把这部分改进一下。
附加的文件：
EAz5yext.gif 8 kb
这个不能算是bug，在程序里完全可以控制在什么时段（精确到分钟）开单。
而且做数据的EA完全不适合回测，因为回测时报价序列是按照插值算法模拟的，与数据发布时的行情一边倒情况完全不同。
Xiangdong Guo:一天的数据，如果要回测某个时间段，从0点开始，要等到那个时间段，岂不是很浪费时间，如果直接定义到某个时间段来回测，是不是节省了很多时间。
tiege365:
一天的数据，如果要回测某个时间段，从0点开始，要等到那个时间段，岂不是很浪费时间，如果直接定义到某个时间段来回测，是不是节省了很多时间。
这是需求，不是bug。
按你的说法，让 MetaQuotes 把 EA 自动写出来岂不更爽？
嘿嘿嘿。。。