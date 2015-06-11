新版MetaTrader 4 平台 Build 830：修复补丁 - 页 2 123 新评论 tiege365 2015.05.29 01:15 #11 Ziheng Zhuang: 新版本的bug，不兼容中文文件名，两种解决办法：1.EA,指标，脚本的名称不能含有中文，修改成英文字母，或者2.把指标，脚本，EA,库文件等备份，然后卸载MT4，你电脑上的所有的MT4都必须卸载，然后重新安装上个版本的MT4，一般来说现在平台都比官方版本要慢。 这个bug我在月初就跟官方提过了，现在官方的客服有些不懂技术，他的回复是不要用中文，呵呵。 越来越没兴趣给官方提交bug了。 跟官方客服怎么沟通呢，我想知道，能告诉我不，前辈 r200288458 2015.05.30 10:17 #12 tiege365: 你说的很正确，客服就是个白痴，不用用金山词霸，中文能翻译呀，或者你翻译好给他也行，金山词霸挺好用的。 现在这个平台平仓的脚本太慢了。建议建议阿 Ziheng Zhuang 2015.06.01 10:50 #13 tiege365: 你说的很正确，客服就是个白痴，不用用金山词霸，中文能翻译呀，或者你翻译好给他也行，金山词霸挺好用的。 现在这个平台平仓的脚本太慢了。我是用英文给官方提交的建议，不是用中文，官方回复说指标，脚本，EA不要用中文。你都不知道怎么给官方联系，你哪里得出结论客服是个白痴的？ 说话要严谨。 Ziheng Zhuang 2015.06.01 10:52 #14 tiege365: 跟官方客服怎么沟通呢，我想知道，能告诉我不，前辈你都不知道怎么给官方联系，你哪里得出结论客服是个白痴的？ 说话要严谨。 你个人主页左边 有个 服务台 英文主页则是service desk. tiege365 2015.06.06 17:06 #15 PING WANG: 禁止MT4升级到最新版就可以了。C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MetaQuotes\WebInstall把上面路径里的东西全部删除 删掉了，还是不行 tiege365 2015.06.06 17:09 #16 Ziheng Zhuang: 新版本的bug，不兼容中文文件名，两种解决办法：1.EA,指标，脚本的名称不能含有中文，修改成英文字母，或者2.把指标，脚本，EA,库文件等备份，然后卸载MT4，你电脑上的所有的MT4都必须卸载，然后重新安装上个版本的MT4，一般来说现在平台都比官方版本要慢。 这个bug我在月初就跟官方提过了，现在官方的客服有些不懂技术，他的回复是不要用中文，呵呵。 越来越没兴趣给官方提交bug了。 还有一点，就是在调试EA的时候不能加载模版了，这个很要命，以前一直可以，这次不行了，我的模版就是根据EA来制作的，就想看下效果，结果弄得，呵呵，看不了，就是光K线来回波动，没有任何意义。不知道前辈发现了没有。 后续不知道他们会改进不，把这个功能给增加上呢。 tiege365 2015.06.06 17:24 #17 Ziheng Zhuang: 你都不知道怎么给官方联系，你哪里得出结论客服是个白痴的？ 说话要严谨。 你个人主页左边 有个 服务台 英文主页则是service desk. Ziheng Zhuang 2015.06.07 17:20 #18 tiege365: 还有一点，就是在调试EA的时候不能加载模版了，这个很要命，以前一直可以，这次不行了，我的模版就是根据EA来制作的，就想看下效果，结果弄得，呵呵，看不了，就是光K线来回波动，没有任何意义。不知道前辈发现了没有。 后续不知道他们会改进不，把这个功能给增加上呢。 把模版的名称直接命名为EA的名称，就可以了。 Ziheng Zhuang 2015.06.07 17:21 #19 tiege365: 登录后，右上角，鼠标点击你的ID,出现的页面的左侧会有“服务台”。 tiege365 2015.06.08 03:06 #20 Ziheng Zhuang: 把模版的名称直接命名为EA的名称，就可以了。 谢谢前辈，经过修改模版名称果然可以了，非常感谢。 123 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
tiege365:
你说的很正确，客服就是个白痴，不用用金山词霸，中文能翻译呀，或者你翻译好给他也行，金山词霸挺好用的。 现在这个平台平仓的脚本太慢了。建议建议阿
你说的很正确，客服就是个白痴，不用用金山词霸，中文能翻译呀，或者你翻译好给他也行，金山词霸挺好用的。 现在这个平台平仓的脚本太慢了。
我是用英文给官方提交的建议，不是用中文，官方回复说指标，脚本，EA不要用中文。
跟官方客服怎么沟通呢，我想知道，能告诉我不，前辈
你个人主页左边 有个 服务台 英文主页则是service desk.
禁止MT4升级到最新版就可以了。
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MetaQuotes\WebInstall
把上面路径里的东西全部删除
还有一点，就是在调试EA的时候不能加载模版了，这个很要命，以前一直可以，这次不行了，我的模版就是根据EA来制作的，就想看下效果，结果弄得，呵呵，看不了，就是光K线来回波动，没有任何意义。不知道前辈发现了没有。 后续不知道他们会改进不，把这个功能给增加上呢。
把模版的名称直接命名为EA的名称，就可以了。
登录后，右上角，鼠标点击你的ID,出现的页面的左侧会有“服务台”。
