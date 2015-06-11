新版MetaTrader 4 平台 Build 830：修复补丁 - 页 2

新评论
 
Ziheng Zhuang:

新版本的bug，不兼容中文文件名，两种解决办法：

1.EA,指标，脚本的名称不能含有中文，修改成英文字母，或者

2.把指标，脚本，EA,库文件等备份，然后卸载MT4，你电脑上的所有的MT4都必须卸载，然后重新安装上个版本的MT4，一般来说现在平台都比官方版本要慢。 

这个bug我在月初就跟官方提过了，现在官方的客服有些不懂技术，他的回复是不要用中文，呵呵。 

越来越没兴趣给官方提交bug了。 

  跟官方客服怎么沟通呢，我想知道，能告诉我不，前辈
 

tiege365:
  你说的很正确，客服就是个白痴，不用用金山词霸，中文能翻译呀，或者你翻译好给他也行，金山词霸挺好用的。 现在这个平台平仓的脚本太慢了。建议建议阿

 

 

 
tiege365:
  你说的很正确，客服就是个白痴，不用用金山词霸，中文能翻译呀，或者你翻译好给他也行，金山词霸挺好用的。 现在这个平台平仓的脚本太慢了。

我是用英文给官方提交的建议，不是用中文，官方回复说指标，脚本，EA不要用中文。

你都不知道怎么给官方联系，你哪里得出结论客服是个白痴的？ 说话要严谨。 

 
tiege365:
  跟官方客服怎么沟通呢，我想知道，能告诉我不，前辈

你都不知道怎么给官方联系，你哪里得出结论客服是个白痴的？ 说话要严谨。 

你个人主页左边 有个 服务台 英文主页则是service desk. 

 
PING WANG:

禁止MT4升级到最新版就可以了。

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\MetaQuotes\WebInstall

把上面路径里的东西全部删除 

  删掉了，还是不行
 
Ziheng Zhuang:

新版本的bug，不兼容中文文件名，两种解决办法：

1.EA,指标，脚本的名称不能含有中文，修改成英文字母，或者

2.把指标，脚本，EA,库文件等备份，然后卸载MT4，你电脑上的所有的MT4都必须卸载，然后重新安装上个版本的MT4，一般来说现在平台都比官方版本要慢。 

这个bug我在月初就跟官方提过了，现在官方的客服有些不懂技术，他的回复是不要用中文，呵呵。 

越来越没兴趣给官方提交bug了。 

  还有一点，就是在调试EA的时候不能加载模版了，这个很要命，以前一直可以，这次不行了，我的模版就是根据EA来制作的，就想看下效果，结果弄得，呵呵，看不了，就是光K线来回波动，没有任何意义。不知道前辈发现了没有。 后续不知道他们会改进不，把这个功能给增加上呢。
 
Ziheng Zhuang:

你都不知道怎么给官方联系，你哪里得出结论客服是个白痴的？ 说话要严谨。 

你个人主页左边 有个 服务台 英文主页则是service desk. 

 
tiege365:
  还有一点，就是在调试EA的时候不能加载模版了，这个很要命，以前一直可以，这次不行了，我的模版就是根据EA来制作的，就想看下效果，结果弄得，呵呵，看不了，就是光K线来回波动，没有任何意义。不知道前辈发现了没有。 后续不知道他们会改进不，把这个功能给增加上呢。

 

把模版的名称直接命名为EA的名称，就可以了。 

 
tiege365:

 

登录后，右上角，鼠标点击你的ID,出现的页面的左侧会有“服务台”。 

 
Ziheng Zhuang:

 

把模版的名称直接命名为EA的名称，就可以了。 

谢谢前辈，经过修改模版名称果然可以了，非常感谢。
123
新评论