MQL5 密码口令是什么在哪里找？？？
我找了很久一直找不到，视频的解释我也听不明白 到底要输入什么密码，谁有很详细的跟我解释，教学视频也只是带过根本不明白他们说的 MQL5 密码是哪一个，看 FAQ 也是一样不明白，可以帮帮我吗
就是你的MQL5.com社区登录密码。
Xiangdong Guo:太谢谢你了，我弄到了，谢谢你用最简单和最能让我理解的方式告诉我，问题就是出在这里，可能就是我放错我的账号密码但是系统没有自动显示给我打错密码就直接跳到下一个步奏，导致我的问题的出现，但是还是谢谢你了拉
MQL5.com的社区密码没有了怎么办啊 注册时的邮件也找不到了