文章 "MQL5 简介（第 16 部分）：利用技术图表形态构建 EA 交易"

新评论
 

新文章 MQL5 简介（第 16 部分）：利用技术图表形态构建 EA 交易已发布：

本文向初学者介绍如何构建一个 MQL5 EA 交易，该系统可以识别和交易经典的技术图表形态 —— 头肩顶形态。它涵盖了如何利用价格行为来检测形态，如何在图表上绘制形态，如何设置入场点、止损点和止盈点，以及如何根据形态自动执行交易。

反转形态是市场方向可能发生转变的指标。这些形态表明，无论是上升趋势还是下降趋势，都可能正在减弱并准备逆转，就像沙滩上转弯的脚印表明有人改变了方向一样。它们通过指出买方或卖方何时开始发力，帮助交易者识别价格走势的潜在变化。

图1. 反转形态


作者：Israel Pelumi Abioye

 
谢谢你，这就是我一直期待你的文章的原因。很有解释力！
 
Oluwatosin Mary Babalola #:
谢谢你，这就是我一直期待你的文章的原因。很有解释力！
不客气
 
Israel Pelumi Abioye # 不客气

你太棒了，以色列！我经常将您的文章正式翻译成西班牙语，每次都很高兴能参与其中。

，请继续努力！❤️

 
Miguel Angel Vico Alba #:

你太棒了，以色列！我经常将您的文章正式翻译成西班牙语，每次都很高兴能参与其中。

，继续保持出色的工作！❤️

你好，米格尔。

谢谢您的赞誉，这对我意义重大❤️

 
我不是程序员，所以理解起来要花点时间，但它的分解方式和一步一步的过程给了我动力。💯
 
daniels goodness #:
我不是程序员，所以理解起来要花点时间，但它的分解方式和一步一步的过程给了我动力。💯

你好，丹尼尔斯。

很高兴听到你这么说！❤️

新评论