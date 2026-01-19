文章 "MQL5 简介（第 16 部分）：利用技术图表形态构建 EA 交易" 新评论 MetaQuotes 2026.01.19 09:19 新文章 MQL5 简介（第 16 部分）：利用技术图表形态构建 EA 交易已发布： 本文向初学者介绍如何构建一个 MQL5 EA 交易，该系统可以识别和交易经典的技术图表形态 —— 头肩顶形态。它涵盖了如何利用价格行为来检测形态，如何在图表上绘制形态，如何设置入场点、止损点和止盈点，以及如何根据形态自动执行交易。 反转形态是市场方向可能发生转变的指标。这些形态表明，无论是上升趋势还是下降趋势，都可能正在减弱并准备逆转，就像沙滩上转弯的脚印表明有人改变了方向一样。它们通过指出买方或卖方何时开始发力，帮助交易者识别价格走势的潜在变化。 作者：Israel Pelumi Abioye Oluwatosin Mary Babalola 2025.05.22 17:22 #1 谢谢你，这就是我一直期待你的文章的原因。很有解释力！ Israel Pelumi Abioye 2025.05.22 17:46 #2 Oluwatosin Mary Babalola #: 谢谢你，这就是我一直期待你的文章的原因。很有解释力！ 不客气 Miguel Angel Vico Alba 2025.05.22 22:31 #3 Israel Pelumi Abioye #: 不客气 你太棒了，以色列！我经常将您的文章正式翻译成西班牙语，每次都很高兴能参与其中。，请继续努力！❤️ Israel Pelumi Abioye 2025.05.22 22:35 #4 Miguel Angel Vico Alba #:你太棒了，以色列！我经常将您的文章正式翻译成西班牙语，每次都很高兴能参与其中。，继续保持出色的工作！❤️ 你好，米格尔。 谢谢您的赞誉，这对我意义重大❤️ daniels goodness 2025.05.26 14:00 #5 我不是程序员，所以理解起来要花点时间，但它的分解方式和一步一步的过程给了我动力。💯 Israel Pelumi Abioye 2025.05.26 17:24 #6 daniels goodness #: 我不是程序员，所以理解起来要花点时间，但它的分解方式和一步一步的过程给了我动力。💯 你好，丹尼尔斯。 很高兴听到你这么说！❤️ 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
新文章 MQL5 简介（第 16 部分）：利用技术图表形态构建 EA 交易已发布：
反转形态是市场方向可能发生转变的指标。这些形态表明，无论是上升趋势还是下降趋势，都可能正在减弱并准备逆转，就像沙滩上转弯的脚印表明有人改变了方向一样。它们通过指出买方或卖方何时开始发力，帮助交易者识别价格走势的潜在变化。
作者：Israel Pelumi Abioye