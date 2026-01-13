文章 "价格行为分析工具包开发（第二十一部分）：市场结构反转检测工具"
bool IsSwingHigh( int shift, int depth) { double p = iHigh ( _Symbol , _Period ,shift); for ( int i= shift-depth; i<=shift+depth; i++) if (i>= 0 && iHigh ( _Symbol , _Period ,i) > p) return false ; return true ; }
你好，我不明白你为什么要写int i=shift-depth，难道不能直接用int i=0 吗？
能解释一下吗？谢谢。
新文章 价格行为分析工具包开发（第二十一部分）：市场结构反转检测工具已发布：
该EA直面交易中最棘手的挑战之一：虚假反转信号。在价格剧烈震荡的行情中，简单的枢轴点算法会频繁失效，将交易者困于反复止损的“锯齿陷阱”（whipsaws）中。市场结构反转检测器通过将ATR转化为动态的K线数量过滤器。它忽略微小波动，仅捕捉有效的高低点；当更高高点转为更低高点时，标记为看跌反转；而当更低低点转为更高低点时，标记为看涨反转。在此过程中，您将了解如何：
以下GIF展示了该EA在欧元兑美元1分钟图上的运行效果。每当一根1分钟K线收盘时，EA会持续追踪连续低点，直至发现一个突破前低的波段低点。当该更高低点出现时，EA会放置绿色“HL”箭头标记看涨反转。与此同时，顶部面板数据实时更新——当前显示12次看涨反转、1次看跌反转，以及HL间隔平均值为108.0分钟——以反映最新统计结果。这段视频清晰展现了市场结构从下行趋势向潜在上行走势的转变过程。
作者：Christian Benjamin