文章 "在交易图表上通过资源驱动的双三次插值图像缩放技术创建动态 MQL5 图形界面" 新评论 MetaQuotes 2026.01.12 09:55 新文章 在交易图表上通过资源驱动的双三次插值图像缩放技术创建动态 MQL5 图形界面已发布： 本文探讨了动态 MQL5 图形界面，利用双三次插值技术在交易图表上实现高质量的图像缩放。我们详细介绍了灵活的定位选项，支持通过自定义偏移量实现动态居中或位置定位。
我们的目标是构建一个 MQL5 工具，在 MetaTrader 5 图表上嵌入并缩放图像，从而创建动态的、用户可控的图形界面。我们将把位图图像作为资源加载，使用双三次插值将其缩放以适应图表尺寸，并根据用户输入（如锚定到角落或动态居中）进行定位。这将使我们能够在保持宽高比的同时叠加自定义视觉效果（如标志或图案），并支持在背景或前景显示之间切换，所有这些都经过优化，以确保实时性能。这样，图表将变得更加有趣和吸引人。
对于缩放，我们将使用双三次插值，而不是最近邻和双线性方法。最近邻插值会产生像素化的结果，而双线性插值则会模糊细节。以下是一张详细的示意图，解释了我们为何选择双三次插值而非其他方法。
作者：Allan Munene Mutiiria